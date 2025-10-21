logo
Zvezda i Partizan izbjegli put u Izrael: Makabi vršio pritisak, nije im uspjelo

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Izraelski timovi Makabi i Hapoel igraće mečeve Evrolige u domovini od 1. decembra.

Zvezda i Partizan izbjegli put u Izrael Izvor: MN PRESS

Košarkaši Hapoela i Makabija igraće utakmice Evrolige na domaćem terenu u Izraelu, počevši od 1. decembra. To je izglasano na sastanku dioničara elitnog evropskog takmičenja. Odluka je donesena na inicijativu klubova iz Tel Aviva koji su dosadašnje mečeve igrali u Beogradu, odnosno Sofiji.

Kako navode izraelski mediji, Makabi je insistirao da se utakmice već od sljedeće nedjelje igraju u Izraelu, kada im 30. oktobra gostuje ekipa Crvene zvezde. Ipak, sve prolongirano za 1. decembar, odlučeno je jednoglasno. Takođe, Partizan gostuje je izbjegao put u Izrael, pošto gostuje Hapoelu 30. oktobra i ta utakmica biće odigrana prema doskorašnjem rasporedu.

Šta se promijenilo?

Situacija u Izraelu je stabilizovana nakon što je potpisano primirje, ali niko ne garantuje da neće biti ponovnih turbulencija. Samo prije mjesec dana su debi Vasilija Micića prekinule sirene za uzbunu, a od decembra će se ponovo igrati Evroliga u Tel Avivu. Makabi već dvije sezone igra u Beogradu kao domaćin, a tek od ove ima podršku domaćih pristalica. Hapoel je nekoliko utakmica igrao u Sofiji, a sada će prve evroligaške pobjede moći da proslavi uz pomoć najvjernijih pristalice. Nema sumnje da će okršaji ova dva kluba u Evropi  biti i te kako zanimljivi i daće novu dimenziju njihovom rivalstvu.

Tagovi

košarka Evroliga KK Crvena zvezda KK Partizan

