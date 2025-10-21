Zvezda i Partizan izbjegli put u Izrael: Makabi vršio pritisak, nije im uspjelo

Izraelski timovi Makabi i Hapoel igraće mečeve Evrolige u domovini od 1. decembra.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Hapoela i Makabija igraće utakmice Evrolige na domaćem terenu u Izraelu, počevši od 1. decembra. To je izglasano na sastanku dioničara elitnog evropskog takmičenja. Odluka je donesena na inicijativu klubova iz Tel Aviva koji su dosadašnje mečeve igrali u Beogradu, odnosno Sofiji.

Kako navode izraelski mediji, Makabi je insistirao da se utakmice već od sljedeće nedjelje igraju u Izraelu, kada im 30. oktobra gostuje ekipa Crvene zvezde. Ipak, sve prolongirano za 1. decembar, odlučeno je jednoglasno. Takođe, Partizan gostuje je izbjegao put u Izrael, pošto gostuje Hapoelu 30. oktobra i ta utakmica biće odigrana prema doskorašnjem rasporedu.

It has to be noted that no vote was held, but no club, at least so far, has opposed the decision of the EuroLeague management.https://t.co/W9XpV5yRMn — Aris Barkas (@arbarkas)October 21, 2025

Šta se promijenilo?

Situacija u Izraelu je stabilizovana nakon što je potpisano primirje, ali niko ne garantuje da neće biti ponovnih turbulencija. Samo prije mjesec dana su debi Vasilija Micića prekinule sirene za uzbunu, a od decembra će se ponovo igrati Evroliga u Tel Avivu. Makabi već dvije sezone igra u Beogradu kao domaćin, a tek od ove ima podršku domaćih pristalica. Hapoel je nekoliko utakmica igrao u Sofiji, a sada će prve evroligaške pobjede moći da proslavi uz pomoć najvjernijih pristalice. Nema sumnje da će okršaji ova dva kluba u Evropi biti i te kako zanimljivi i daće novu dimenziju njihovom rivalstvu.