Partizan i Tajrik Džouns pokorili Evroligu: Stigli rezultati glasanja, crno-bijeli bez konkurencije

Kapiteni evroligaških ekipa su glasali - Partizan ima najbolju atmosferu u cijelom takmičenju.

Izvor: MN PRESS

Partizan i Tajrik Džouns dobili su posebnu pohvalu od strane kapitena evroligaških ekipa. Atmosfera koju prave grobari proglašena je za najbolju u elitnom takmičenju, dok je centar crno-bijelih podijelio titulu u najboljem zakucavanju. U elitnoj grupi nalazi se još i Kendrik Nan, Silvan Francisko, Valter Tavares...

Partizan, sad već tradicionalno, važi za ekipu koja ima najbolju atmosferu na domaćem terenu. Crno-bijeli su od povratka u Evroligu osvojili srca navijača čak i protivničkih timova, a kako se čini i igrači rivalskih ekipa veoma poštuju ono što grobari rade. Dupke puna Beogradska arena postala je zaštitni znak Partizana, a tako misle i kapiteni evroligaških timova - 45 odsto košarkaša reklo je da je Partizan ekipa na najboljom atmosferom.

U odabranoj grupi našao se i Majk Džejms koji je ponio titulu najtalentovanijeg igrača i za njega je glasalo 25 odsto kapitena, dok je Kendrik Nan, pokupio 35 odsto glasova i okarakterisan je kao košarkaš kojeg je najteže čuvati. Centar Valter Tavares sjajno je započeo novu sezonu u dresu Real Madirda, pa je zbog toga proglašen i za igrača kojeg bi svako želio u timu.

Silvan Francisko dobio je priznanje za igrača koji se najbolje snalazi sa loptom, a Trej Lajls iz Real Madrida najzanimljiviji je novajlija u Evroligi, on u prvom evroligaškom mandatu bilježi 10,4 poena, četiri skoka, dok je daleko uspješniji u ACB ligi sa 17 poena, 4,5 skokova, jednom asistencijom i isto toliko ukradenih lopti.

Još jedno priznanje stiglo je na račun Partizana, pošto je Tajrik Džouns zajedno sa Dontom Holom iz Olimpijakosa proglašen za košarkaša koji najbolje zakucava. Njih dvojica su dobila po 30 odsto glasova.