logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan i Tajrik Džouns pokorili Evroligu: Stigli rezultati glasanja, crno-bijeli bez konkurencije

Partizan i Tajrik Džouns pokorili Evroligu: Stigli rezultati glasanja, crno-bijeli bez konkurencije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kapiteni evroligaških ekipa su glasali - Partizan ima najbolju atmosferu u cijelom takmičenju.

Atmosfera koju prave navijači Partizana je najbolja u Evropi Izvor: MN PRESS

Partizan i Tajrik Džouns dobili su posebnu pohvalu od strane kapitena evroligaških ekipa. Atmosfera koju prave grobari proglašena je za najbolju u elitnom takmičenju, dok je centar crno-bijelih podijelio titulu u najboljem zakucavanju. U elitnoj grupi nalazi se još i Kendrik Nan, Silvan Francisko, Valter Tavares...

Partizan, sad već tradicionalno, važi za ekipu koja ima najbolju atmosferu na domaćem terenu. Crno-bijeli su od povratka u Evroligu osvojili srca navijača čak i protivničkih timova, a kako se čini i igrači rivalskih ekipa veoma poštuju ono što grobari rade. Dupke puna Beogradska arena postala je zaštitni znak Partizana, a tako misle i kapiteni evroligaških timova - 45 odsto košarkaša reklo je da je Partizan ekipa na najboljom atmosferom.

U odabranoj grupi našao se i Majk Džejms koji je ponio titulu najtalentovanijeg igrača i za njega je glasalo 25 odsto kapitena, dok je Kendrik Nan, pokupio 35 odsto glasova i okarakterisan je kao košarkaš kojeg je najteže čuvati. Centar Valter Tavares sjajno je započeo novu sezonu u dresu Real Madirda, pa je zbog toga proglašen i za igrača kojeg bi svako želio u timu.

Silvan Francisko dobio je priznanje za igrača koji se najbolje snalazi sa loptom, a Trej Lajls iz Real Madrida najzanimljiviji je novajlija u Evroligi, on u prvom evroligaškom mandatu bilježi 10,4 poena, četiri skoka, dok je daleko uspješniji u ACB ligi sa 17 poena, 4,5 skokova, jednom asistencijom i isto toliko ukradenih lopti.

Još jedno priznanje stiglo je na račun Partizana, pošto je Tajrik Džouns zajedno sa Dontom Holom iz Olimpijakosa proglašen za košarkaša koji najbolje zakucava. Njih dvojica su dobila po 30 odsto glasova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC