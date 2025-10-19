Ovo su svi centri koje Partizan može da dovede: Željko bira između 17 NBA imena, dvojicu je ranije pikirao

Željko Obradović i Partizan nastavljaju potragu za centrom. Sada iz NBA dolazi mnogo zanimljivih opcija, vidjećemo da li će se za nekoga odlučiti.

Izvor: MN PRESS

"Mi gledamo od ljeta, tražimo centra, nije to nova stvar. Svi čekaju NBA ugovore, znamo da nam fali visoki igrač, posebno zbog povreda. Imali smo povrede u predsezoni, takođe u Australiji. Igrali smo sa samo jednim visokim igračem te prijateljske utakmice. Još uvek tražimo, kako ćemo to uraditi ne znam, ali je očigledno da nam fali centar", rekao je Željko Obradović poslije meča sa Real Madridom, a sada su krenuli da se nižu NBA otkazi.

Nova sezona kreće za nekoliko dana, a timovi redom otpuštaju igrače koji su prekobrojni. Vidjeli smo da je bez posla ostao brat Stefa Karija Set, kao i da je Finiks otpustio beka koji je ubacio 35 poena Luki Dončiću.

Ipak, navijače Partizana zanimaju centri, a čak i neki koji su povezivani sa crno-bijelima sada su zvanično slobodni i na tržištu su. Koga bi sve Partizan mogao da pokupi i time završi sa pravljenjem tima za ovu sezonu?

Dvojica o kojima se šuškalo

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/EPA/ADAM DAVIS

Cijelo ljeto se pričalo da Partizan cilja Moa Bambu i Čarlsa Besija. Sada već iskusni Mamba je centar sa najvećim rasponom ruku u NBA ligi, bio je šesti pik, ali u posljednje vreme je sve manje igrao i Lejkersi ga nisu zadržali u timu.

Čarls Besi se odlično poakazo u San Antoniju prošle godine, ali je ekipa iz Teksasa kao trećeg centra odlučila da dovede iskusnog Bizmaka Bijomba. Besi je probao da se u Atlanti izbori za mjesto, ali je pušten poslije desetodnevne saradnje tako da je i on slobodan.

Ko je još ostao bez posla?

Od prije nedjelju dana bez posla je Garison Bruks koji je dobio šansu u Pelikansima, ali s obzirom da prošle godine nije dominriao ni u Evrokupu u Viljnusu, teško je vjerovati da je rješenje za Partizan.

Istog dana je Portland otpustio tri igrača, a među njima dva centra. Endru Kar je poslije završenog Kentakija ostao bez NBA angažmana pošto se u Trejlblejzersima nije izborio za ugovor i igrač visok 211 centimetara traži klub. Takođe je poslije prošle sezone u Milvokiju 213 centimetara visoki Lijam Robins napustio Portland poslije priprema.

Pelikani su otpustili i 25-godišnjeg Džoša Odura koji je prošle godine bio odličan u razvojnoj ligi, a Čikago se otarasio sjajnog defanzivca Mamadua Gaja. Rus visok 211 centimetara Viktor Lahin ostao je bez kluba, kao i prošlogodišnji šampion razvojne lige i nekadašnji starter u Kingsima Skal Labisije.

Golden Stejt je otpustio nekadašnjeg centra Klivlenda, Milvokija i Šarlota Markiza Boldena i sada je ovaj košarkaš indonežanskih korijena slobodan, a na tržištu je i veliki kineski talenat Ženg Fanbo.

Darko Rajaković se u Torontu oprostio od centara Ulriha Komčea i Olivera Sara, kao i od krilnog centra Dejvida Rodija, dok je Šarlot otpustio "peticu" Džonasa Alda. Detroit je prekinuo saradnju sa Čarlsom Bedijakom, a Milvoki sa Džeremajom Tilmonom

Šta ovo znači?

Tržište se puni centrima koji se nisu snašli na NBA tržištu i samo od početka oktobra petnaestak "petica" su se našle bez posla. Među njima su i Rusi i Francuzi tako da ima onih kojima je takmičenje u Evroligi poznato. Sada je samo pitanje da li među svim igračima koji se nude ima nekoga ko bi ubijedio Žejka Obradovića da može da pojača konkurenciju Tajrika Džounsa i Dilana Osetkovskog pod košem.