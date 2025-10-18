Snimak Željka i Murinena preplavio mreže: Evroliga oduševljena reakcijom trenera Partizana

Željko Obradović i Mika Murinen postali su glavne teme videa koji je objavila Evroliga.

Izvor: MN PRESS, Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan je upisao treću pobjedu u Evroligi, a još važnije je to da je na gostujućem terenu upisao prvi trijumf i slavio nad Baskonijom 91:79. Mladi Finac Mika Murinen po drugi put dobio je priliku da zaigra u evroligaškom susretu, a na mrežama ovog takmičenja pojavio se simpatičan video u kojem trener Željko Obradović skreće novajliji u ekipi pažnju na grešku koju čini pri ulasku na teren.

Evroliga je na svom nalogu na tik-toku postavila video u kojem se jasno vidi Mika Murinen koji želi da uđe na parket kao izmjena Dvejnu Vašingtonu. Međutim, na parketu još nije bila završena serija slobodnih bacanja, te i sama izmjena nije bila dozvoljena, pa je trener Obradović povukao Murninena za ruku i jasno mu stavio do znanja - nije još vrijeme.

Pogledajte kako je izgledao trenutak kada je Murinen želio da uđe ne taren:

Ovaj trenutak privukao je pažnju Evrolige, koja je uz čitav snimak dodala i opis: "Prvi dan škole: Da li je tvoj profesor opušten?"

Video je brzo postao viralan, pa samim tim izazvao i brojne komentare. Ipak, trebalo bi uzeti u obzir nivo takmičenja na kojem Mika Murinen sada igra, s obzirom na to da Finac od dolaska u Partizan nije bio profesionalac. Samim tim, prilika da uđe na teren protiv još jedne španske ekipe bila je vrlo jaka, može se reći i jača od razmišljanja u trenutku.

Murinen je na terenu proveo skromnih četiri minuta, a sa linije penala ostvario je polovičan učinak.