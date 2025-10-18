logo
Željko je čekao ovaj otkaz, NBA centar je slobodan

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Mo Bamba je slobodan, a Partizan traži centra. Da li je to "petica" koju je Željko Obradović čekao?

Mo Bamba dobio otkaz u NBA da li dolazi u Partizan Izvor: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Mo Bamba je slobodan igrač. Centar koji je dugo pominjan kao potencijalno pojačanje Partizana sada je dobio otkaz u Juti i na početku nove NBA sezone nema klub. Nakon što su odigrani posljednji predsezonski mečevi Juta je odlučila da im ne treba i raskinuli su saradnju sa njim.

Bamba ima 27 godina, a u NBA ligi je od 2018. godine kada je draftovan kao šesti pik. Tada je igrao za Orlando, a zatim je bio igrač Los Anđeles Lejkersa, Filadelfije, Los Anđeles Klipersa i Nju Orleans Pelikansa. U sedam NBA sezona prosečno je imao 6,8 poena, 5,4 skoka i 1,3 blokade po meču. 

Poznat je čak i po viralnom hitu "Mo Bamba" koji je snimio njegov veliki prijatelj i reper Šek Ves, a u NBA je bio rekorder. Sa visinom od 213 centimetara imao je raspon ruku od 239 centimetara, najveći u ligi. 

Šta je rekao Željko o centru?

"Mi gledamo od ljeta, tražimo centra, nije to nova stvar. Svi čekaju NBA ugovore, znamo da nam fali visoki igrač, posebno zbog povreda. Imali smo povrede u predsezoni, takođe u Australiji. Igrali smo sa samo jednim visokim igračem te prijateljske utakmice. Još uvijek tražimo, kako ćemo to uraditi ne znam, ali je očigledno da nam fali centar", rekao je Željko Obradović na konferenciji za medije u Madridu poslije meča sa Realom. 

Partizan na poziciji pet ima Tajrika Džounsa i Dilana Osetkovskog, a pošto su oni bili povređeni na pripremama su na centru igrali Džabari Parker i Aleksej Pokuševski. Bamba bi bio veliko pojačanje u reketu. Pominjan je u vezi sa Partizanom, Željko Obradović nije krio da se čekaju otkazi u NBA...

