Ovo je najnovija tabela Evrolige: Crvena zvezda i Partizan skočili, to se čekalo!

Pogledajte kako stoje Crvena zvezda i Partizan poslije pet kola Evrolige.
Opasno se "zakuvava" u Evroligi i poslije pet kola jasno je da je pred nama opasna sezona. Poslije drugog "duplog" kola imamo jasnu situaciju na vrhu i dnu tabele, dok je najviše onih timova koji su "između" - odnosno najviše je onih koji su na klackalici između 3-2 i 2-3.
Dobra vijest za srpsku košarku je da je Crvena zvezda večeras pobijedila Real Madrid (90:75) i tako od 0-2 stigla do 3-2, dok je Partizan ponovo pozitivan jer je savladao Baskoniju (91:79) i to fantastičnom završnicom utakmice.
Sve od 3. do 12. mjesta su klubovi sa skorom 3-2 i među njima su Zvezde i Partizan. Pogledajte kako to izgleda:
Standings provided by Sofascore
Bolji skor od Crvene zvezde i Partizana imaju samo Panatinaikos i Hapoel koji su na 4-1, dok su na 2-3 prvak Evrope Fenerbahče, Olimpija iz Milana, Valensija, Efes i Bajern. Na 1-4 su Asvel i Makabi, dok je jedini tim koji je izgubio svih pet utakmica Baskonija.
Naredni meč Zvezda igra baš protiv Baskonije pred svojim navijačima (23. oktobar), dok će Partizan takođe u "Beogradskoj areni" igrati protiv Pariza (24. oktobar).