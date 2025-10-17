logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je najnovija tabela Evrolige: Crvena zvezda i Partizan skočili, to se čekalo!

Ovo je najnovija tabela Evrolige: Crvena zvezda i Partizan skočili, to se čekalo!

Autor Milutin Vujičić
0

Pogledajte kako stoje Crvena zvezda i Partizan poslije pet kola Evrolige.

Tabela Evrolige poslije pobjeda Zvezde i Partizana Izvor: MN PRESS

Opasno se "zakuvava" u Evroligi i poslije pet kola jasno je da je pred nama opasna sezona. Poslije drugog "duplog" kola imamo jasnu situaciju na vrhu i dnu tabele, dok je najviše onih timova koji su "između" - odnosno najviše je onih koji su na klackalici između 3-2 i 2-3.

Dobra vijest za srpsku košarku je da je Crvena zvezda večeras pobijedila Real Madrid (90:75) i tako od 0-2 stigla do 3-2, dok je Partizan ponovo pozitivan jer je savladao Baskoniju (91:79) i to fantastičnom završnicom utakmice.

Sve od 3. do 12. mjesta su klubovi sa skorom 3-2 i među njima su Zvezde i Partizan. Pogledajte kako to izgleda:



Standings provided by Sofascore

Bolji skor od Crvene zvezde i Partizana imaju samo Panatinaikos i Hapoel koji su na 4-1, dok su na 2-3 prvak Evrope Fenerbahče, Olimpija iz Milana, Valensija, Efes i Bajern. Na 1-4 su Asvel i Makabi, dok je jedini tim koji je izgubio svih pet utakmica Baskonija.

Naredni meč Zvezda igra baš protiv Baskonije pred svojim navijačima (23. oktobar), dok će Partizan takođe u "Beogradskoj areni" igrati protiv Pariza (24. oktobar).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda košarka KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC