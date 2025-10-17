Pogledajte kako stoje Crvena zvezda i Partizan poslije pet kola Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Opasno se "zakuvava" u Evroligi i poslije pet kola jasno je da je pred nama opasna sezona. Poslije drugog "duplog" kola imamo jasnu situaciju na vrhu i dnu tabele, dok je najviše onih timova koji su "između" - odnosno najviše je onih koji su na klackalici između 3-2 i 2-3.

Dobra vijest za srpsku košarku je da je Crvena zvezda večeras pobijedila Real Madrid (90:75) i tako od 0-2 stigla do 3-2, dok je Partizan ponovo pozitivan jer je savladao Baskoniju (91:79) i to fantastičnom završnicom utakmice.

Sve od 3. do 12. mjesta su klubovi sa skorom 3-2 i među njima su Zvezde i Partizan. Pogledajte kako to izgleda:







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Bolji skor od Crvene zvezde i Partizana imaju samo Panatinaikos i Hapoel koji su na 4-1, dok su na 2-3 prvak Evrope Fenerbahče, Olimpija iz Milana, Valensija, Efes i Bajern. Na 1-4 su Asvel i Makabi, dok je jedini tim koji je izgubio svih pet utakmica Baskonija.

Vidi opis Ovo je najnovija tabela Evrolige: Crvena zvezda i Partizan skočili, to se čekalo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Naredni meč Zvezda igra baš protiv Baskonije pred svojim navijačima (23. oktobar), dok će Partizan takođe u "Beogradskoj areni" igrati protiv Pariza (24. oktobar).