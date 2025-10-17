UŽIVO BASKONIJA - PARTIZAN: Crno-bijeli ispustili veliku prednost

Partizan gostuje Baskoniji u 5. kolu Evrolige nakon poraza od Real Madrida. Meč možete pratiti uživo na sajtu MONDO.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Baskonije u Vitoriji od 20.45, u okviru 5. kola Evrolige. Crno-bijeli su u prethodnom meču poraženi od Reala u Madridu i pokušaće da poprave utisak na mini španskoj turneji.

Baskonija je jedini tim koji nema nijednu pobjhedu u novoj sezoni elitnog takmičenja, dok je beogradska ekipa na skoru 2-2. Što se tiče međusobnog skora, Partizan je slavio tri puta u posljednjih pet mečeva, a prošle sezone je svako slavio na svom terenu.

Ipak, ovo je po tradiciji jedno od najtežih gostovanja za crno-bijele koji nisu trijumfovali u Vitoriji od davne 2001. godine.