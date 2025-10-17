UŽIVO BASKONIJA - PARTIZAN: Crno-bijeli ispustili veliku prednost

Partizan gostuje Baskoniji u 5. kolu Evrolige nakon poraza od Real Madrida. Meč možete pratiti uživo na sajtu MONDO.
Košarkaši Partizana gostuju ekipi Baskonije u Vitoriji od 20.45, u okviru 5. kola Evrolige. Crno-bijeli su u prethodnom meču poraženi od Reala u Madridu i pokušaće da poprave utisak na mini španskoj turneji.
Baskonija je jedini tim koji nema nijednu pobjhedu u novoj sezoni elitnog takmičenja, dok je beogradska ekipa na skoru 2-2. Što se tiče međusobnog skora, Partizan je slavio tri puta u posljednjih pet mečeva, a prošle sezone je svako slavio na svom terenu.
Ipak, ovo je po tradiciji jedno od najtežih gostovanja za crno-bijele koji nisu trijumfovali u Vitoriji od davne 2001. godine.
32' - 68:70 Žestoka borba
Sedekerskis ponovo izjednačuje, Parker prebacuje pritisak na rivala nakon što je pogodio sa poludistance 68:70
Potpuni egal
Poslije dva pogođena slobodna bacanja Luvavua, poslije dosta vremena viđen je rezultatski egal, ali Džons postiže brze poene sa druge strane 66:68
Kraj treće četvrtine 64:66
Loš napad Partizana kažnjava Friš koji pogađa otvorenu trojku. Obradović reaguje tajm-autom. Friš pogađa novu trojku sa zvukom sirene, Baskonija se potpuno vratila u meč - 64:66.
30'- 61:66 Baskonija smanjuje prednost
Loš napad Partizana kažnjava Friš koji pogađa otvorenu trojku. Obradović reaguje tajm-autom 61:66
29' - 58:65 Istopila se prednost Partizana
Nije uspeo Džons da pretvori solo akciju u poene. Dijalo ponovo precizan sa linije penala. 58:65
27' - 54:63 Brza košarka
Luvavu pogađa novu trojku za Baskoniju. Sada i faul u napadu za Isaka Bongu. Ipak je dosuđen faul Džonsu kome je to treća greška. Sada ide trojka Šamanića kojom domaći smanjuju na jednocifren zaostatak 54:63
23' - 43:56 Raste prednost Partizana
Sjajna saradnja Džonsa i Parkera koji je loše ušao u meč. Nema trojke Sederkerskisa. Au, kakav potez Tajrika Džonsa. Strašno zakucavanje poslije alej-upa Karlika Džonsa. 43:56
Počelo drugo poluvrijeme!
Trojka Nouvela poslije dekoncentrisanog napada Partizana. Sjajan potez Karlika Džonsa koji bilježi nove poene 43:52
19' - 40:44 Žestoka borba u Vitoriji
Spanjolo precizan sa poludistance. 40:44
18' - 38:44 Murinen upisao prve poene
Finac je bio polovičan sa linije penala, ali se upisao u Evroligi. Konačno poeno Džabarija Parkera koga nije htjelo na startu meča 38:44
16' - 35:37 Partizan vodi
Poeni Šamanića, Isak Bonga siguran sa linije penala. Luvavu blako pronalazi put do koša 35:37
15' - 31:35 Dobar period igre za Partizan
Novi poeni Luvavua, a onda nova trojka za Partizan, pogađa je Bonga. U ovim trenucima se igra u Partizanovom ritmu, a Vašington još jednom precizan poslije prodora 31:35
14' - 29:30 Osetkovski raspoložen
Novi poeni za Vašingtona koji se još uvijek traži na startu ove sezone. Šamanić dolazi do poena na obruču. Nova trojka raspoloženog Osetkovskog 29:30
13' - 27:25 Rasplamsala se borba
Vezuje Dijalo pet poena, Osetkovski pogađa trojku sa druge strane 27:25
11' - 22:22 Egal!
Dijalo nastavlja sa sjajnom partijom, a onda stiže da blokira Bongu sa druge strane. Ipak, dobra odbrana Partizana, ništa od trojke Luvavua. 22:22
Kraj prve četvrtine - 20:22
10' - 18:18 Egal u Vitoriji!
Strašno zakucavanje Diopa poslije asistencije Nouvela 18:18
9' 16:15 Partizan se muči!
Poeni Osetkovskog pod košem, konačno dobra akcija crno-bijelih. 16:15
7' 14:13 Baskonija vodi!
Baskonija postiže poene uglovnom sa linije penala, crno-bijeli se muče u napadu. Sada i preokret Baskonije 14:13
6' - 8:13 Partizan vodi
Evo i poena Tajrika Džonsa, igra se u brzom ritmu, to sada odgovara crno-bijelima. 8:13
5' - 8:11 Sigurna igra Partizana
Laki poeni za Karlika Džonsa. Sedekerskis vraća jednu trojku, ali Marinković to ekspresno poništava. Igrao je u ovoj dvorani i vrlo dobro se u njoj snalazi. Spanjolo siguran sa linije penala 8:11
3' - 2:6 Dobar početak crno-bijelih
Nova trojka za Partizana, sada je Braun bio precizan. 2:6
2' - 2:3 Vanja je u dobroj šuterskoj formi
Luvavu ostaje sam pod košem i ispravlja sam svoj promašaj. Kapiten Partizana Vanja Marinković pogađa za tri poena 2:3
1' - Počeo je meč u Vitoriji
Spetljao se Tajrik Džons, nekako je stigla lopta do Parkera, ali nije pogodio šut za tri poena. Dva brza i neorganizovana napada sa obe strane. 0:0
Prve petorke!
Partizan: Džons, Marinković, Braun, Parker, Džons
Baskonija: Sedkerskis, Novel, Joksimović, Dijakite, Luvavu
Sastav Partizana
Džons, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Tajrik Džons.
Game time!#KKPartizan#EuroLeaguepic.twitter.com/JWPv4wkxJl— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)October 17, 2025
Zašto je Partizan poražen od Reala?
"Prekasno smo se pojavili, ali imali smo reakciju u drugom dijelu meča. Počeli smo pametnije da igramo u napadu. Nismo dobro koristili faulove tokom cijele utakmice. Shvatili smo neke stvari, prišli blizu. Real je igrao odlično prvo poluvrijeme, mi nismo igrali kako smo se pripremili. Vjerujem da moj tim može da igra mnogo bolje od ovoga", rekao je Obradović.
Bez Šejka Miltona!
Željko Obradović neće moći da računa Šejka Miltona, dok će Baskonija morati bez trojice - Markusa Hauarda, Rodionsa Kuruksa i Trenta Fostera.