"Ništa još nismo osvojili": Ni trunka euforije kod Kodija dok dobija najveće pohvale do sada

"Ništa još nismo osvojili": Ni trunka euforije kod Kodija dok dobija najveće pohvale do sada

Autori Milutin Vujičić Autori Nemanja Stanojčić
0

Kodi Miler-Mekintajer ne dopušta da padne u euforiju poslije sjajne partije i pobjede Zvezde.

Kodi Miler Mekintajer poslije pobjede Zvezde nad Realom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Kodi Miler-Mekintajer odigrao je fantastičan meč za Crvenu zvezdu i vodio je do pobede nad Real Madridom (90:75), ali kod njega nije bilo euforije. Odmah je rekao da ovo nije jedna od najvećih pobjeda Zvezde u posljednjih par godina, istakao je da nikakav prsten ili trofej nisu osvojeni, uvjeravajući navijače da "ne lete".

"Duga je sezona, moramo da nastavimo i ako budemo imali ovakvu borbenost kao večeras, možemo sa svima da igramo", naglasio je Amerikanac.

Inače je Kodi Miler-Mekintajer ubacio 18 poena, imao je još po osam skokova i asistencija, zbog čega je inače dobio i izvinjenje trenera Vlade Đurovića, a poslije meča sa Real Madridom istakao je da se u igri Zvezde od dolaska Obradovića prije svega promijenio pristup u odbrani.

"Šta se promijenilo? Odbrana. Dosta poena smo davali u svakoj utakmici, ali odbrana se promijenila, naš fokus u odbrani je drugačiji. Nešto posebno što želi od mene? Samo da izađem i da se borim, to želi od svakog od nas", dodao je on.

Pogledajte i čitavu izjavu Kodija Miler-Mekintajer poslije pobjede nad Real Madridom:

Pogledajte

02:29
Mekintajer izjava posle pobede protiv Reala
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

