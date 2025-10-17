logo
Vlade Đurović se izvinio Kodiju kog urniše godinu dana

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Vlade Đurović je poslije utakmice Crvene zvezde želio da se pokloni igraču koga je najviše kritikovao u posljednjih godinu dana.

Vlade Đurović se izvinio Kodiju Mileru Mekintajeru Izvor: Arena Sport/Screenshot

Crvena zvezda je večeras pobijedila Real Madrid 90:75 u "Beogradskoj areni" uz fantastičnu partiju Kodija Miler-Mekintajera kome se srpski trener Vlade Đurović izvinio odmah poslije utakmice.

Đurović je "uzeo na zub" Kodija Miler-Mekintajera još od njegovog dolaska u Zvezdu, kritikovao ga je jer je nedovoljno hrabro i koncentrisano vodio napad, prije tri dana je rekao i da na Malom Kalemegdanu moraju da ga zamijene nekim drugim, a ovoga puta morao je da ustane u studiju TV Arena Sport i da mu se pokloni.

"Fantastična pobjeda, fantastična publika... Ma, energetski, sa ovom borbenošću... Fantastična! Saša Obradović fantastičan", rekao je Đurović i obratio se Kodiju: "Moram da ustanem. Dubok naklon za Kodija. Moram da mu se izvinim. Odigrao je najbolju utakmicu u Zvezdi, ne znam da li u karijeri, ali vjerovatno jedna od najboljih u karijeri. Odigrao je kao doktor, ali i dalje mislim da Zvezdi treba još jedan plejmejker".

Šta je još rekao Vlade Đurović?

Kodi Miler-Mekintajer je inače imao 18 poena (dao je prvih 15 od 30 Crvene zvezde), uz to još po osam skokova i osam asistencija, dok Vlade Đurović ističe da je i Real Madrid bio loš.

"Serđo Skariolo je loše vodio utakmicu, poveli su deset razlike, mislili lako će, a onda je izveo Tavareša i Zvezda se ohrabrila, vidjela da nema tu više 'banana' poslije one prve na Motiejunasu. Vodio je dakle Skariolo 10 razlike, a izgubio je 15. Znači za 25 minuta je toliko izgubio. To ne sme da dopusti sebi trener tog renomea. Hezonja vrlo loš, pa je nabio statistiku na kraju, Kampaco najgore što sam ga ikad gledao. Niko nije bio raspoložen sem Okekea. Svih devet košarkaša Zvezde su dali doprinos, trčanjem, ponašanjem, velika pobjeda i srce mi je puno", naglasio je Đurović.

Crvena zvezda inače do kraja oktobra "ne izlazi" iz Beograda i slijede joj sada mečevi sa Baskonijom, Asvelom, Makabijem i Panatinaikosom. Zbog toga Vlade Đurović vjeruje da poslije ovih 3-2, može da ode i do velikih 7-2, ako bude odigrala kao što je i večeras.

"Prilika je ovo da se naprave četiri pobjede zaredom, nisam siguran da bi više od jedne ekipe bilo s njom u vrhu. Što bi bilo sjajno, valjda će se do tada oporaviti neko od igrača Zvezde", zaključio je on.

