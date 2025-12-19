logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znate ko je to bio? Sad je Nikola Jokić": Cijela svlačionica ćutala dok je Adelman pričao o najboljem

"Znate ko je to bio? Sad je Nikola Jokić": Cijela svlačionica ćutala dok je Adelman pričao o najboljem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman održao sjajan govor nakon što je Nikola Jokić oborio rekord Karima Abdul-Džabara.

Dejvid Adelman u svlačionici hvalio Nikolu Jokića Izvor: X/@nuggets/Printscreen

Košarkaši Denvera savladali su Orlando, a Nikola Jokić je tu pobjedu ukrasio obaranjem rekorda koji je do prije samo par godina djelovao nedodirljivo. Srpski centar je najbolji asistent u istoriji lige sa svoje pozicije, pošto je nadmašio dosadašnji rekord legendarnog Karima Abdul-Džabara.

Trener Dejvid Adelman je o tome govorio na konferenciji nakon utakmice, ali i u svlačionici Denver Nagetsa. Bio je veoma inspirisan i u malo reči objasnio je sve što je trebalo - Nikola je nadmašio jednog od najboljih košarkaša svih vremena, što će biti sasvim dobra priča za djecu i unuke.

"Posljednja stvar. Najbolji asistent među centrima u istoriji NBA lige, znate li ko je bio? Karim Abdul-Džabar! A sada je to Nikola Jokić", rekao je Dejvid Adelman prije nego što je srpskom košarkašu uručio loptu sa utakmice i sa njim se srdačno pozdravio.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokić sada zauzima 50. mjesto na listi najboljih asistenata u istoriji NBA lige, ali se neće dugo zadržati tu. Već u narednih nekoliko mečeva sakupiće dovoljno dodavanja za poene svojih saigrača da prestigne legendarnog Lerija Birda, a zatim će pasti i Dvejn Vejd koji je jedan od najboljih bekova u svojoj generaciji. Već do kraja sezone Jokić bi mogao da prebaci brojku od 6.000 asistencija, a do kraja karijere bi možda mogao da se primakne i mjestu među deset najboljih asistenata u istoriji!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver Dejvid Adelman

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC