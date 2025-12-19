"Znate ko je to bio? Sad je Nikola Jokić": Cijela svlačionica ćutala dok je Adelman pričao o najboljem

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman održao sjajan govor nakon što je Nikola Jokić oborio rekord Karima Abdul-Džabara.

Izvor: X/@nuggets/Printscreen

Košarkaši Denvera savladali su Orlando, a Nikola Jokić je tu pobjedu ukrasio obaranjem rekorda koji je do prije samo par godina djelovao nedodirljivo. Srpski centar je najbolji asistent u istoriji lige sa svoje pozicije, pošto je nadmašio dosadašnji rekord legendarnog Karima Abdul-Džabara.

Trener Dejvid Adelman je o tome govorio na konferenciji nakon utakmice, ali i u svlačionici Denver Nagetsa. Bio je veoma inspirisan i u malo reči objasnio je sve što je trebalo - Nikola je nadmašio jednog od najboljih košarkaša svih vremena, što će biti sasvim dobra priča za djecu i unuke.

"Posljednja stvar. Najbolji asistent među centrima u istoriji NBA lige, znate li ko je bio? Karim Abdul-Džabar! A sada je to Nikola Jokić", rekao je Dejvid Adelman prije nego što je srpskom košarkašu uručio loptu sa utakmice i sa njim se srdačno pozdravio.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Game ball goes to Nikola Jokić!



CAN WE GET A 'YEAH JOK'pic.twitter.com/nXvw5gbmfn — Denver Nuggets (@nuggets)December 19, 2025

Nikola Jokić sada zauzima 50. mjesto na listi najboljih asistenata u istoriji NBA lige, ali se neće dugo zadržati tu. Već u narednih nekoliko mečeva sakupiće dovoljno dodavanja za poene svojih saigrača da prestigne legendarnog Lerija Birda, a zatim će pasti i Dvejn Vejd koji je jedan od najboljih bekova u svojoj generaciji. Već do kraja sezone Jokić bi mogao da prebaci brojku od 6.000 asistencija, a do kraja karijere bi možda mogao da se primakne i mjestu među deset najboljih asistenata u istoriji!