"Znate šta je govorio Dejan Milojević?": Amerikanci pitali, pa dobili lekciju od Nikole Jokića

Nikola Jokić pomenuo rečenicu koju je naučio od Dejana Milojevića, kad su ga Amerikanci ispitivali o rekordu.

Nikola Jokić oborio je rekord Karima Abdul-Džabara, a na konferenciji za medije održao je lekciju američkim novinarima. Dok su ga ispitivali o tom rekordu, Jokić nije djelovao euforično jer je istakao da su takvi uspjesi dobri tek da bi se o njima pričalo na kraju karijere, ali... Morao je i konkretnije da im objasni kako stoje stvari.

Nakon što im je rekao da ne zna koja mu je asistencija omiljena, otkrio je i da više voli asistencije nego poene - što je filozofija koju mu je usadio nekadašnji trener Dejan Milojević. Bivši srpski košarkaš imao je ogroman uticaj na razvoj Jokića i njegov put ka samom svjetskom vrhu.

"Ne znam šta ću lagati djeci dok budem pio pivo na tremu. Moram da razmislim o tome. Treba smisliti nešto dovoljno dobro, da se isplati laganje. Naravno, gledao sam najbolje poteze Karima Abdul-Džabara", rekao je Jokić na početku i zatim se osvrnuo na svoje asistencije: "Uh... Ne. Mislim da nemam omiljenu asistenciju, ne znam. Da li imam neka važna dodavanja? Možda nešto u plej-ofu, ali se ne sjećam".

Američke novinare zanimalo je i da li Nikola Jokić više voli da asistira saigraču koji se sprema da šutne trojku ili da on sam proba i pogodi sa distance. Tada je srpski košarkaš pomenuo Dejana Milojevića, koji je imao krucijalnu ulogu u njegovom razvoju.

"Uvijek govorim da asistencija učini srećnim dvojicu ljudi. Moj trener... Moje trener Dejan Milojević je uvijek to govorio. Tako da i ja kažem, bolje kad asistiram da neko drugi pogodi trojku", rekao je Nikola Jokić na konferenciji nakon obaranja velikog NBA rekorda.

Dejan Milojević je svojevremeno bio prvi trener Mege i ključan je za razvoj Nikole Jokića, u kojem je prepoznao nevjerovatan talenat. Godinama kasnije, putevi su im se ukrstili u NBA - Jokić je bio zvijezda Denver Nagetsa, a Milojević pomoćnik u stručnom štabu Golden Stejt Voriorsa, sve do prerane i iznenadne smrti.