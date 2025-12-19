"Piću pivo na trijemu i pričaću djeci lovačke priče": Jokić ispisao istoriju NBA, ali proslava će pričekati

Nikola Jokić postavio je novi rekord, pa se na konto ostvarenog uspjeha našalio u svom stilu

Srpski košarkaš Nikola Jokić još jednom je odigrao nevjerovatnu utakmicu, zabilježio je 13. tripl-dabl u sezoni, nakon što je Orlandu ubacio 23 poena, upisao 11 skokova i podijelio 13 asistencija. Upravo ključni detalj u ovom susretu je rekord Srbina, pretekao je Karima Abdula Džabara i ostvario najviše asistencija među centrima.

"Pobjeda nije bila laka, ali mislim da smo kontrolisali utakmicu, posebno poslije prve i tokom druge četvrtine. Rekao bih da smo veći dio meča držali kontrolu. Na kraju su oni počeli da igraju fizički zahtjevnije. Mislim da u jednom trenutku nismo dobro reagovali, ali smo se potom sabrali i odgovorili kako treba", rekao je Jokić odmah poslije pobjede.

Nikola Jokic on passing Kareem Abdul-Jabbar for the#NBA's all-time center assist leader:



"I always say those things are something for after career.



I think the legacy for after career that I'm gonna look back and, on the porch drinking beer, and telling the lies to my kids."pic.twitter.com/PiY48FVbQ9 — Joel Rush (@JoelRushNBA)December 19, 2025

Nikola Jokić je postao centar sa najviše asistencija u istoriji NBA lige i mada uvijek potencira da su mu rekordi koje neprestano bilježi manje važni, ovo dostignuće zaista je veliko. "Mislim da su to stvari za poslije karijere. To je neka vrsta legata na koji ću se osvrnuti kada završim karijeru - sjediću na trijemu, pijući pivo i pričajući lovačke priče svojoj djeci", našalio se Nikola Jokić.

Denver i Nikola Jokić će već naredne noći pred sobom imati još jedan zadatak - ekipu Hjustona. "Za nas je svaka utakmica važna. Imamo vremena, ali pred nama je težak raspored. Ovaj niz utakmica kod kuće započeli smo sa dvije pobede, čini mi se. Imamo dobru priliku da odigramo zaista dobru utakmicu u subotu i nedjelju i ako navijači dođu, nadam se da ćemo pružiti dobar meč", završio je Nikola Jokić.