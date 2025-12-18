Zbog njihovog burita niko nije čuo za Nikolu Jokića: Sad mu se izvinjavaju pred cijelom Amerikom

Pogledajte kakvu je reklamu "Tako Bel" objavio samo zbog Nikole Jokića i noći NBA drafta kada su mu "oteli šou".

Lanac brze hrane "Tako Bel" objavio je reklamu u kojoj se izvinjava Nikoli Jokiću, pošto je njihov burito "zasjenio" noć kada je srpski košarkaš izabran na NBA draftu. Bilo je to 26. juna 2014. godine kada je Denver izabrao Jokića kao 41. pika na draftu, međutim to je išlo samo kao kajron na televizijskim ekranima.

U tom trenutku gledaoci su mogli da prate samo reklamu u kojoj "Tako Bel" predstavlja jedan od svojih novih proizvoda, tako da je za Nikolu Jokića - sada trostrukog MVP-a i NBA šampiona - niko nije mogao ni da čuje dok nije počeo da dominira.

Who could ever forget the moment that the Nuggets’ fortunes changed and Denver drafted Nikola Jokic.pic.twitter.com/Q94ESA4nb0 — Adam Schefter (@AdamSchefter)June 13, 2023



U novoj reklami "Tako Bel" se izvinjava Jokiću i vraća svoj "kesarito" ponovo na meni, pogledajte to u novoj reklami:

we all make mistakes (quesarito is back 12/18)pic.twitter.com/B2EVubEZbV — Taco Bell (@tacobell)December 17, 2025



"Ovaj snimak je za Nikolu Jokića. Ako vi niste Nikola, skrolujte dalje... Izvinjavamo se što je naš kesarito 'oteo' tvoju slavu i tu noć 2014. godine. Vraća se opet ponovo. Daj mu šansu...", kažu iz "Tako Bela", a vidjećemo da li će ubijediti Nikolu Jokića koji se čak šalio da zbog toga nikad nije ušao u ovaj lanac brze hrane.

"Mislim da nikada nisam jeo u ‘Tako Belu’ samo zbog toga", nasmijao se Jokić u jednom intervjuu.

Šta je Jokić radio kad su ga draftovali?

S obzirom da je bilo "gluvo doba noći", Nikola Jokić je spavao i nije razmišljao previše o draftu, da bi ga probudila zvonjava telefona. Zvao ga je brat koji je htio da mu javi šta se dogodilo.

"Zove me brat u pola noći, javlja mi da sam draftovan. On je već bio otvorio šampanjac i slavio. Ja mu kažem u redu, ali ja sada spavam, pusti me. I spustim slušalicu. Ujutru sam tek postao svjestan, ali sam mislio da to u tom trenutku i nije bitno i da ću ostati još u Evropi", ispričao je Jokić u jednom intervjuu.

