On ima najviše tripl-dablova nakon Nikole Jokića

On ima najviše tripl-dablova nakon Nikole Jokića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ispod radara prolazi neverovatna sezona Džoša Gidija koji je postao lider Čikaga i igrač kome je sad tripl-dabl srednje ime.

dzos gidi ima najvise tripl dablova poslije nikole jokica Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Prethodne noći u NBA ligi gledali smo dvije utakmice. Grizlisi su neočekivano bili bolji od Timbervulvsa (116:110), a daleko više pažnje izazvao je derbi istoka. Čikago je dobio duel protiv Klivlenda i to relativno ubjedljivo (127:111), uz još jednu senzacionalnu partiju Džoša Gidija.

Australijanac koga se Oklahoma prelako odrekla igra nevjerovatnu sezonu i malo ko je mogao da pretpostavi da će biti najbliži pratilac Nikole Jokića na tabeli igrača sa najviše tripl-dablova.

Džoš Gidi
Izvor: NBA

Kao što znamo, Jokić ih je ostvario čak 12 ove sezone, dok je Džoš Gidi na upola manje i prethodne noći je upisao svoj šesti. Toliko ima i Džejlen Džonson iz Atlante. Gidi je kao startni plejmejker Čikaga prethodne noći upisao 23 poena, 11 skokova i 11 asistencija, postavši košarkaš Čikaga koji je najbrže - odmah poslije Majkla Džordana - stigao do 1.500 poena, 500 skokova i 500 asistencija u dresu Bulsa.


Uz njega je put ka pobjedi trasirao i Kobi Vajt sa 25 poena, odnosno Miloš Vučević koji je u laganom ritmu ubacio 20 uz devet skokova. S druge strane Klivlend je ponovo predvodio Donovan Mičel, ali ni 32 poena nisu bila dovoljna da unese dramu.

NBA rezultati 18. decembar:

  • Čikago - Klivlend 127:111
  • Minesota - Memfis 110:116

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:48
Nikola Jokić o Švedskoj
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

