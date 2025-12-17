logo
Darku Rajakoviću prave tim za NBA prsten: Pokazao šta zna, pa sad bira između dva superstara

Darku Rajakoviću prave tim za NBA prsten: Pokazao šta zna, pa sad bira između dva superstara

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Darko Rajaković bi u Torontu mogao da dobije veliko pojačanje u reketu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski trener Darko Rajaković napravio je ove sezone ozbiljan pomak sa Toronto Reptorsima i ovu ekipu je u jednom trenutku vodio do devet uzastopnih pobjeda. Od poraza protiv Šarlota, koji je prekinuo niz, Toronto je doduše u nešto lošijoj formi (ima skor 2-6), a kako se takve stvari ne bi ponavljale - spremaju se da napadnu neku od "velikih zvjerki".

Prema informacijama novinara Džejka Fišera, Toronto razmatra da vrlo brzo dovede ozbiljno pojačanje u reketu koje će povećati šanse da se ekipa bori čak za šampionski prsten.

Izvor: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia

Navodno, biraju između Domantasa Sabonisa i Entonija Dejvisa, što dovoljno govori o ambicijama Kanađana. Sabonis nije baš zadovoljan u Sakramentu, čini se ni ulogom ni statusom koji ima u NBA i nedavno ga je branio i Nikola Jokić, dok je Dejvis ni kriv ni dužan došao u franšizu koja se nauštrb njega odrekla Luke Dončića i u takvim okolnostima je teško igrati.

"Toronto je poslao signale da želi da se pojačana u reketu. Navodno, izvori govore da Reptorsi razmišljaju da dovedu Sabonisa ili Dejvisa što prije je to moguće", poručio je ovaj NBA novinar.

Ko je sada zvijezda Toronta?

Toronto trenutno drži treće mjesto na Istoku sa skorom 16-11 nakon što je ljetos rizikovao i pogodio sa Brendonom Ingramom. Upravo je ova zaboravljena NBA zvijezda prvi strijelac Reptorsa sa 21,8 poena po meču, međutim glavni igrač - sada i ubuduće - svakako je Skoti Barns.

On prosječno bilježi 19,6 poena, ima 7,9 skokova po meču uz 5,3 asistencija. Tu su još i Er Džej Beret sa 19,4 poena, pa Imanuel Kvikli sa 16,5, dok bitnu ulogu u odbrani ima Jakob Peltl sa 10,1 poena i 8 skokova po susretu.

Nikola Jokić o Švedskoj
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Tagovi

Darko Rajaković NBA liga Toronto

