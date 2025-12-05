Rajaković zaustavio Lebrona, pa izgubio uz zvuk sirene

Toronto je doživio poraz od LA Lejkersa u posljednjoj sekundi. Takođe, blistao je Ostin Rivs koga su prozvali "seljački Kobi Brajant".

Darko Rajaković doživio je bolan poraz sa svojim Torontom protiv LA Lejkersa i to tako što je u posljednjoj sekundi Rui Hačimura pogodio za 123:120. Činilo se da će Reptorsi izboriti makar produžetak, ali je odlična akcija Lebrona za Hačimuru na kraju donijela pobjedu gostujućem timu koji je bio bez Luke Dončića, odsutnom jer čeka da se supruga porodi.

RUI HACHIMURA BUZZER BEATER 3 FOR THE WINpic.twitter.com/teBTDfddFK — LakeShowYo (@LakeShowYo)December 5, 2025



U odsustvu Dončića pak nije iskočio Džejms (osam poena), nego je to bio nevjerovatni Ostin Rivs koga su po dolasku u NBA ligu prozvali "seljački Kobi". Za njega tim Darka Rajakovića nije imao rješenje i zabilježio je čak 44 poena, od čega čak 30 u drugom poluvremenu. Imao je na to još deset skokova i pet asistencija, pa se može reći da je bio i najveća snaga Lejkersa, kao što je bio i kada je Dončić već odsustvovao zbog povrede.

Ostin Rivs dao 44 poena Torontu Izvor: Youtube / NBA

"On se 'zapalio' u drugom poluvremenu, dao je dvije trojke skoro s pola terena zaredom. Šta vi možete protiv toga?", rekao je Rajaković o odbrani na Rivsu, a onda se dotakao i Lebrona: "Mislim da je Skoti Barns odradio sjajan posao na kraju. Promašili smo naš šut na kraju, oni su dali i to je to".

Austin Reaves in 4 games without Luka Doncic this season:



41.0 PPG

10.0 APG

5.3 RPG

1.8 SPG

52.8% FG

42.5% 3PTpic.twitter.com/oopptLfyTi — Underdog NBA (@UnderdogNBA)December 5, 2025



Što se tiče Toronta vrijedi istaći da ju je predvodio upravo Barns sa 23 poena, 11 skokova i devet asistencija, dok je dobar bio i Brendon Igram sa 20 poena, sedam skokova i sedam asistencija - iako nije dao niti jednu trojku.

Prethodne noći od Srba igrao je samo Tristan Vukčević i dao je 10 poena u debaklu Vašingtona protiv Bostona (146:101).

NBA rezultati 5. decembar: