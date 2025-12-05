logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rajaković zaustavio Lebrona, pa izgubio uz zvuk sirene

Rajaković zaustavio Lebrona, pa izgubio uz zvuk sirene

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Toronto je doživio poraz od LA Lejkersa u posljednjoj sekundi. Takođe, blistao je Ostin Rivs koga su prozvali "seljački Kobi Brajant".

Toronto poražen od LA Lejkersa Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/ Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Darko Rajaković doživio je bolan poraz sa svojim Torontom protiv LA Lejkersa i to tako što je u posljednjoj sekundi Rui Hačimura pogodio za 123:120. Činilo se da će Reptorsi izboriti makar produžetak, ali je odlična akcija Lebrona za Hačimuru na kraju donijela pobjedu gostujućem timu koji je bio bez Luke Dončića, odsutnom jer čeka da se supruga porodi.


U odsustvu Dončića pak nije iskočio Džejms (osam poena), nego je to bio nevjerovatni Ostin Rivs koga su po dolasku u NBA ligu prozvali "seljački Kobi". Za njega tim Darka Rajakovića nije imao rješenje i zabilježio je čak 44 poena, od čega čak 30 u drugom poluvremenu. Imao je na to još deset skokova i pet asistencija, pa se može reći da je bio i najveća snaga Lejkersa, kao što je bio i kada je Dončić već odsustvovao zbog povrede.

Ostin Rivs dao 44 poena Torontu
Izvor: Youtube / NBA

"On se 'zapalio' u drugom poluvremenu, dao je dvije trojke skoro s pola terena zaredom. Šta vi možete protiv toga?", rekao je Rajaković o odbrani na Rivsu, a onda se dotakao i Lebrona: "Mislim da je Skoti Barns odradio sjajan posao na kraju. Promašili smo naš šut na kraju, oni su dali i to je to".


Što se tiče Toronta vrijedi istaći da ju je predvodio upravo Barns sa 23 poena, 11 skokova i devet asistencija, dok je dobar bio i Brendon Igram sa 20 poena, sedam skokova i sedam asistencija - iako nije dao niti jednu trojku.

Prethodne noći od Srba igrao je samo Tristan Vukčević i dao je 10 poena u debaklu Vašingtona protiv Bostona (146:101).

NBA rezultati 5. decembar:

  • Filadelfija - Golden Stejt 99:98
  • Vašington - Boston 101:146
  • Bruklin - Juta 110:123
  • Toronto - LA Lejkers 120:123
  • Nju Orleans - Minesota 116:125

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Toronto Reptors LA Lejkers Darko Rajaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC