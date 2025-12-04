logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Srce mi je slomljeno": Oglasio se Vlade Divac zbog smrti slavnog košarkaša

"Srce mi je slomljeno": Oglasio se Vlade Divac zbog smrti slavnog košarkaša

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Slavni as Vlade Divac oprostio se od nekadašnjeg saigrača i prijatelja koji je prerano preminuo.

Vlade Divac se oprostio od Eldena kembela Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac oglasio se nakon što je primio tragične vijesti o smrti Eldena Kempbela sa kojim je igrao zajedno u Los Anđeles Lajkersima. Bivši centar preminuo je u 57. godini, a uzrok smrti nije saopšten.

Igrao je za Lejkerse u periodu od 1990. do 1999. godine kada je izgradio prijateljstvo sa Divcem. Sada se oglasio Srbin i emotivnim riječima oprostio od nekadašnjeg saigrača.

"Srce mi je slomljeno zbog vijesti o Eldenovoj smrti. Došli smo u ligu sa godinu dana razlike i dijelimo najranija sjećanja na vrijeme provedeno u Los Anđelesu zajedno. Bio si iz Inglvuda i upoznao sa gradom Los Anđelesom, uvijek ću njegovati i čuvati ova sjećanja na posebnom mjestu u svom srcu. Moje saučešće porodici - Počivaj u miru, Big Easy", napisao je Divac.

 Ko je bio Elden Kembel?

Igrao je koledž košarku za Klemson Tajgerse pre nego što su ga Lejkersi izabrali u prvoj rundi NBA drafta 1990. godine kao 27. pika. Kembel je proveo prvih devet godina u NBA sa Lejkersima, a igrao je još za Šarlot Hornetse, Detroit Pistonse, Nju Džerzi Netse. Osvojio je NBA prsten sa Detroit Pistonsima 2004. godine.

Tagovi

Vlade Divac NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC