"Zakucaj j... loptu"! Košarkaš Njujorka poludio na saigrača!

Trenutak sa utkamcie Njujork Niksa protiv Šarlot Hornetsa pokazuje zašto njemački centar ne dobija veću minutažu.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Košarkaši Njujork Niksa u noći između srijede i četvrtka savladali su Šarlot Hornetse 119:104 i tako upisali 14 pobjedu u sezoni nakon koje zauzimaju treće mjesto na tabeli Istočne konferencije.

Nešto veću minutažu nego inače na ovom meču dobio je njemački centar Arijel Hukporti, ali to nije iskoristio i pokazao je da možda i ne zaslužuje više od sedam minuta koliko obično provede na parketu ove sezone.

Jedan trenutak tokom utakmice protiv Šarlota pokazao je da Hukportiju definitivno nedostaje samopouzdanja.

Plejmejker Tajler Kolek namjestio mu je čisto zakucavanje, ali je Hukporti umjesto toga loptu iz reketa poslao za Majlsa Mekbrajda koji je promašio šut za tri poena.

"Zakucaj j... loptu", zagalamio je Kolek, kojem se nije nimalo svidio potez njegovog centra.

"Dunk the fucking ball!"



Kolek to Hukporti pic.twitter.com/IKO4Kz5jQp — zach (@_zachblatter)December 4, 2025



Hukporti je na kraju za 12 i po minuta provedenih na terenu meč završio sa učinkom od svega dva poena. U svojoj drugoj sezoni u NBA ligi Hukporti prosječno na terenu provede nešto manje od sedam minuta uz gotovo neprimjetan učinak – 0,7 poena i 2,2 skoka po utakmici.