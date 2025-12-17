"Izvinite što plačem": Viktor Vembanjama prekinuo obraćanje poslije poraza u NBA kupu

Viktor Vembanjama bio je vrlo emotivan na konferenciji za medije poslije poraza u finalu NBA kupa.

Izvor: YouTube/Chaz NBA

Njujork Niksi su osvojili NBA kup pošto su u finalu bili bolji od San Antonija (124:113), pa je tako Viktor Vembanjama propustio da osvoji svoj prvi trofej u NBA. Odigrao je ispodprosječnu utakmicu za svoje standarde, a na konferenciji za medije se rasplakao, pa smo saznali i da ima privatnih problema.

"Izvinite svi što plačem, izgubio sam danas nekoga", rekao je Viktor Vembanjama nakon što je odgovorio na prvo pitanje na svom maternjem jeziku.

Victor Wembanyama said he lost someone close to him —



Prayers up.



(h/t@ohnohedidnt24)



pic.twitter.com/UyTjGVwxAH — Hoop Central (@TheHoopCentral)December 17, 2025



Prema informacijama medija, Vembanjami je preminula baka za koju je bio jako vezan, a za smrt je saznao neposredno pred sam meč u Las Vegasu. Odlučio je da igra, a za sada nije poznato da li će se vratiti u Francusku kako bi prisustvovao sahrani u narednim danima.

Zbog toga je i skratio obraćanje poslije poraza u finalu NBA kupa: "Ovo je najbolja vježba za bitne utakmice koje nas čekaju. Naravno, fokus je već na plej-ofu i to će biti najvažniji period ove sezone. Tako da, ovo je dobro iskustvo".

Vembanjama je inače postigao samo 18 poena i iz igre je šutirao tek 7/17, bez dominacije kakvu smo navikli već od njega.

Džejlen Branson MVP Izvor: Youtube/NBA

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:18 Nikola Jokić u belom Rols Rojsu Izvor: Instagram/Nuggets Izvor: Instagram/Nuggets

(MONDO)