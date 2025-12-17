Njujork Niksi osvojili prvi trofej poslije 52 godine

Konačno radost za navijače Njujork Niksa koji nisu imali razlog za slavlje pola vijeka.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Njujork Niksi pobijedili su prethodne noći San Antonio Spurse 124:113 i tako su osvojili NBA kup. U pitanju je takmičenje koje postoji tek tri sezone, a Niksi su i treći različiti šampioni, poslije L.A. Lejkersa i Milvoki Baksa.

Ujedno, ovo je prvi trofej za Nikse još od 1973. godine, a premda iako nije važan kao šampionska titula u NBA - svakako je solidna utjeha i najava da je moguće osvojiti i šampionski prsten ako se ovako bude igralo. Posebno jer do ovog trenutka niko nije ozbiljno ni uzimao Nikse kao potencijalne kandidate za titulu.

Džejlen Branson MVP Izvor: Youtube/NBA

Za MVP-a izabran je Džejlen Branson - iako nije bio najefikasniji igrač utakmice. Postigao je Branson 25 poena, imao je osam asistencija i četiri skoka, dok je možda još bolji utisak ostavio Anunobi koji je susret završio sa 28 poena, devet skokova i tri asistencije - uz mnogo bitaka sa Viktorom Vembanjamom. Njega su Niksi uspjeli da "spuste" na samo 18 poena (7/17) i nije oduševio.

U redovima Spursa najefikasniji je bio Harper sa 21 poenom, Foks je dodao 16, koliko je imao i Tauns na drugoj strani, ali uz još 11 skokova.

THE KNICKS HAVE WON THE@emiratesNBA CUP



THEY DEFEAT THE SPURS BEHIND A COMPLETE TEAM EFFORT IN VEGAS!pic.twitter.com/O1BdnnByXE — NBA (@NBA)December 17, 2025



Ujedno, Niksi su zaradili i dobar novac od osvajanja NBA kupa i svakom igraču pripašće više od 500 hiljada dolara.

