Njujork Niksi osvojili prvi trofej poslije 52 godine

Njujork Niksi osvojili prvi trofej poslije 52 godine

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Konačno radost za navijače Njujork Niksa koji nisu imali razlog za slavlje pola vijeka.

niksi osvojili nba kup Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Njujork Niksi pobijedili su prethodne noći San Antonio Spurse 124:113 i tako su osvojili NBA kup. U pitanju je takmičenje koje postoji tek tri sezone, a Niksi su i treći različiti šampioni, poslije L.A. Lejkersa i Milvoki Baksa.

Ujedno, ovo je prvi trofej za Nikse još od 1973. godine, a premda iako nije važan kao šampionska titula u NBA - svakako je solidna utjeha i najava da je moguće osvojiti i šampionski prsten ako se ovako bude igralo. Posebno jer do ovog trenutka niko nije ozbiljno ni uzimao Nikse kao potencijalne kandidate za titulu.

Džejlen Branson MVP
Izvor: Youtube/NBA

Za MVP-a izabran je Džejlen Branson - iako nije bio najefikasniji igrač utakmice. Postigao je Branson 25 poena, imao je osam asistencija i četiri skoka, dok je možda još bolji utisak ostavio Anunobi koji je susret završio sa 28 poena, devet skokova i tri asistencije - uz mnogo bitaka sa Viktorom Vembanjamom. Njega su Niksi uspjeli da "spuste" na samo 18 poena (7/17) i nije oduševio.

U redovima Spursa najefikasniji je bio Harper sa 21 poenom, Foks je dodao 16, koliko je imao i Tauns na drugoj strani, ali uz još 11 skokova.


Ujedno, Niksi su zaradili i dobar novac od osvajanja NBA kupa i svakom igraču pripašće više od 500 hiljada dolara.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:18
Nikola Jokić u belom Rols Rojsu
Izvor: Instagram/Nuggets
Izvor: Instagram/Nuggets

(MONDO)

Tagovi

njujork NBA liga

