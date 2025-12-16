Trojica oko njega - ništa im ne pomaže: Nikola Jokić "izvrtio" rivale kao na ringišpilu

Nikola Jokić izveo je sjajan potez protiv Hjustona.

Nikola Jokić nastavlja da oduševljava ljubitelje košarke, a potez koji je izveo u meču protiv Hjustona prepričavaće se danima. Nije tajna da Somborcu mozak radi brže i bolje od ostalih igrača na terenu, a to je još jednom dokazao.

Znao je Jokić da pogodi s pola terena, s drugog kraja terena, da doda nevjerovatne asistencije i pronađe igrača na kojeg niko od rivala ne računa, ali potez protiv Hjustona u mnogome se razliku je od ostalih nevjerovatnih stvari koje radi Srbin. Uspio je sam sebi da doda pas, a prije toga je trojicu igrača "preveslao" u odbrani.

Pogledajte potez Nikola Jokića kojim je očarao navijače:

Svi timovi igraju čvrstu odbranu nad Nikolom Jokićem, a kad je ne igraju on ubaci 55 poena, kao što je to bio slučaj protiv Los Anđeles Klipersa prije nešto više od mjesec dana. Dakle, čvrsta odbrana je ključ, ali Jokić je pokazao da može i protiv trojice igrača! Primio je loptu Srbin kad je bio blizu reketa, a čuvao ga je Amen Tompson. Ipak, nije mogao sam...

Jokić je okrenuo oko svoje ose, dakle za 360 stepeni, pa onda nastavio napad ka košu sa lijeve strane rivala, pokušao da pogodi, ali pošto je promašio - uhvatio je skok, ali tada su već trojica igrača bila oko njega. I to nije bio problem, igrač visok 211 centimetara izmigoljio se između čuvara, tako što se još jednom okrenuo oko svoje ose i ovog puta pogodio.

Bila je to još jedna nevjerovatna partija Srbina, ostvario je 12. tripl-dabl pošto je ubacio 35 poena, uhvatio 15 lopti i podijelio 10 asistencija, a sve to uz procenat šuta od 48 posto. Igru Srbina kasnije su komentarisali i trener Hjustona Ime Udoka, ali i najbolji igrač ovog tima Alperen Šengun.