Nikola Jokić znao pravilo koje ne znaju ni sudije: Poludio je kad je morao da ih podučava na meču

Autor Milutin Vujičić
Pogledajte kako je Nikola Jokić pobjesnio na sudiju koji nije znao košarkaško pravilo koje je znao on.

Nikola Jokić znao pravilo koje nisu znale sudije Izvor: YouTube/Chaz NBA

Nikola Jokić briljirao je prethodne noći u pobedi Denvera protiv Hjustona (128:125) i to poslije produžetka, zabilježivši svoj čak 12. tripl-dabl u ovoj sezoni. Nikola Jokić imao je čak 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, videli smo mnogo lijepih poteza, ali se kao "hajlajt" utakmice izdvojila jedna njegova genijalnost koja nije donijela praktično ništa Nagetsima.

O čemu se radi? Nikola Jokić je još jednom pokazao da drži košarku u malom prstu pošto je znao košarkaško pravilo koje nisu znale ni sudije na ovoj utakmici, što je njihova sramota.

Nikola Jokić znao pravilo koje ne zna sudija.
Izvor: YouTube/Chaz NBA

Tokom izvođenja lopte na svojoj strani terena, Nikola Jokić je primijetio da mu se opasno približio Džoš Okogi, tako da ga je pomjeranjem natjerao da rukama pređe aut-liniju. Čim je to vidio Jokić - odmah je bacio loptu u pravcu Okogija i tražio je od sudija tehničku grešku, baš kako je i po pravilima košarkaške igre.

Sudija to nije znao i Nikola Jokić je zbog toga pobjesnio. Počeo je da skače pored njega i objašnjava mu da je mora da dosudi tehničku grešku jer je Okogi prekršio pravila, ali ga je arbitar ignorisao - doduše najvjerovatnije iz čistog neznanja.

Kako je Nikola Jokić odigrao ovaj meč?

Nikola Jokić protiv Hjustona
Izvor: Youtube/nba screen

Slobodno možemo da kažemo - sjajno. Gledali smo dramatičnu završnicu regularnog dijela gdje je Šengun doveo Hjuston u vođstvo na dve sekunde do kraja, potom je dosuđena tehnička kada je Marej pogodio za 117:117, da bi onda lopta stigla kod Nikole Jokića koji je promašio trojku za pobjedu u posljdnjoj sekundi.

Srećom, u dodatnih pet minuta Denver je odbranio domaći teren i prekinuo niz od četiri poraza kod kuće. Jokić je ostvario novi tripl-dabl i odlično je šutirao - 13/27 iz igre, uz pet pogođenih trojki.

NBA rezultati 16. decembar

  • Boston - Detroit 105:112
  • Majami - Toronto 96:106
  • Juta - Dalas 140:133
  • Denver - Hjuston 128:125
  • L.A. Klipers - Memfis 103:121

