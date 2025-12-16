Nikola Jokić znao pravilo koje ne znaju ni sudije: Poludio je kad je morao da ih podučava na meču

Pogledajte kako je Nikola Jokić pobjesnio na sudiju koji nije znao košarkaško pravilo koje je znao on.

Izvor: YouTube/Chaz NBA

Nikola Jokić briljirao je prethodne noći u pobedi Denvera protiv Hjustona (128:125) i to poslije produžetka, zabilježivši svoj čak 12. tripl-dabl u ovoj sezoni. Nikola Jokić imao je čak 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, videli smo mnogo lijepih poteza, ali se kao "hajlajt" utakmice izdvojila jedna njegova genijalnost koja nije donijela praktično ništa Nagetsima.

O čemu se radi? Nikola Jokić je još jednom pokazao da drži košarku u malom prstu pošto je znao košarkaško pravilo koje nisu znale ni sudije na ovoj utakmici, što je njihova sramota.

Nikola Jokić znao pravilo koje ne zna sudija. Izvor: YouTube/Chaz NBA

Tokom izvođenja lopte na svojoj strani terena, Nikola Jokić je primijetio da mu se opasno približio Džoš Okogi, tako da ga je pomjeranjem natjerao da rukama pređe aut-liniju. Čim je to vidio Jokić - odmah je bacio loptu u pravcu Okogija i tražio je od sudija tehničku grešku, baš kako je i po pravilima košarkaške igre.

Sudija to nije znao i Nikola Jokić je zbog toga pobjesnio. Počeo je da skače pored njega i objašnjava mu da je mora da dosudi tehničku grešku jer je Okogi prekršio pravila, ali ga je arbitar ignorisao - doduše najvjerovatnije iz čistog neznanja.

Kako je Nikola Jokić odigrao ovaj meč?

Nikola Jokić protiv Hjustona Izvor: Youtube/nba screen

Slobodno možemo da kažemo - sjajno. Gledali smo dramatičnu završnicu regularnog dijela gdje je Šengun doveo Hjuston u vođstvo na dve sekunde do kraja, potom je dosuđena tehnička kada je Marej pogodio za 117:117, da bi onda lopta stigla kod Nikole Jokića koji je promašio trojku za pobjedu u posljdnjoj sekundi.

Srećom, u dodatnih pet minuta Denver je odbranio domaći teren i prekinuo niz od četiri poraza kod kuće. Jokić je ostvario novi tripl-dabl i odlično je šutirao - 13/27 iz igre, uz pet pogođenih trojki.