logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Glavni sudija je opčinjen Jokićem": Sraman napad protivničkog trenera, tvrdi da štite Srbina

"Glavni sudija je opčinjen Jokićem": Sraman napad protivničkog trenera, tvrdi da štite Srbina

Autor Milutin Vujičić
0

Burna konferencija za medije trenera Hjustona Udoke koji je optužio sudije da štite Jokića.

Trener Hjustona optužio sudije da štite Jokića Izvor: YouTube/NBA on NBC/Basketman/Screenshot

Denver je prethodne noći pobijedio Hjuston (128:125) poslije produžetka i tako je prekinuo niz od četiri poraza na domaćem terenu, a gosti su bijesni otišli iz "Bol arene". Razlog za to je suđenje i u Rokitsima smatraju da su oštećeni, pa je tako odmah poslije meča bijesni trener Ime Udoka održao neprijatnu konferenciju za medije.

Istakao je da je sudijska trojka Zek Zarba, Natali Sugo i Džej Di Rals "glavni krivac" što je Hjuston izgubio u Denveru, poručivši da su favorizovali Nikolu Jokića u odnosu na njegove igrače.

Ime Udoka o suđenju na Denver - Hjuston.
Izvor: YouTube/Basketman

Takođe, bio je šokiran i što je njegova ekipa dobila tri tehničke greške (jednu od njih dobio je i sam Udoka), tako da je brutalno udario na arbitre nakon susreta: "Generalno mislim da su loše sudili. Njih dvoje ne treba da rade u NBA ligi, dok je glavni sudija bio previše opčinjen (Nikolom Jokićem, prim. aut.), tako da je trebalo da dobijemo više tehničkih", poručio je nezadovljni trener Hjustona.

Istakao je i da je razlog poraza to što je Džamal Marej "dobio 15 slobodnih bacanja", odnosno to što je Nikola Jokić pogađao jako teške šuteve. Svoje greške, pak, nije priznao.

Kako je Jokić odigrao protiv Hjustona?

Nikola Jokić znao pravilo koje ne zna sudija.
Izvor: YouTube/Chaz NBA

Ime Udoka je zaboravio da je Nikola Jokić morao da uči sudije pravilima košarkaške igre, ali mu to nije smetalo da dođe do 12. tripl-dabla u sezoni. Imao je čak 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, uz još po dvije ukradene lopte, dvije blokade i četiri izgubljene. Imao je 13/27 iz igre, uz pet pogođenih trojki.

NBA rezultati 16. decembar

  • Boston - Detroit 105:112
  • Majami - Toronto 96:106
  • Juta - Dalas 140:133
  • Denver - Hjuston 128:125
  • L.A. Klipers - Memfis 103:121

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Hjuston

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC