"Glavni sudija je opčinjen Jokićem": Sraman napad protivničkog trenera, tvrdi da štite Srbina

Burna konferencija za medije trenera Hjustona Udoke koji je optužio sudije da štite Jokića.

Izvor: YouTube/NBA on NBC/Basketman/Screenshot

Denver je prethodne noći pobijedio Hjuston (128:125) poslije produžetka i tako je prekinuo niz od četiri poraza na domaćem terenu, a gosti su bijesni otišli iz "Bol arene". Razlog za to je suđenje i u Rokitsima smatraju da su oštećeni, pa je tako odmah poslije meča bijesni trener Ime Udoka održao neprijatnu konferenciju za medije.

Istakao je da je sudijska trojka Zek Zarba, Natali Sugo i Džej Di Rals "glavni krivac" što je Hjuston izgubio u Denveru, poručivši da su favorizovali Nikolu Jokića u odnosu na njegove igrače.

Ime Udoka o suđenju na Denver - Hjuston. Izvor: YouTube/Basketman

Takođe, bio je šokiran i što je njegova ekipa dobila tri tehničke greške (jednu od njih dobio je i sam Udoka), tako da je brutalno udario na arbitre nakon susreta: "Generalno mislim da su loše sudili. Njih dvoje ne treba da rade u NBA ligi, dok je glavni sudija bio previše opčinjen (Nikolom Jokićem, prim. aut.), tako da je trebalo da dobijemo više tehničkih", poručio je nezadovljni trener Hjustona.

Istakao je i da je razlog poraza to što je Džamal Marej "dobio 15 slobodnih bacanja", odnosno to što je Nikola Jokić pogađao jako teške šuteve. Svoje greške, pak, nije priznao.

Kako je Jokić odigrao protiv Hjustona?

Nikola Jokić znao pravilo koje ne zna sudija. Izvor: YouTube/Chaz NBA

Ime Udoka je zaboravio da je Nikola Jokić morao da uči sudije pravilima košarkaške igre, ali mu to nije smetalo da dođe do 12. tripl-dabla u sezoni. Imao je čak 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, uz još po dvije ukradene lopte, dvije blokade i četiri izgubljene. Imao je 13/27 iz igre, uz pet pogođenih trojki.