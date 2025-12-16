logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šengun optužio Jokića da je "bijeli medvjed" u NBA: Nikola ga potom naučio kako da se ponaša

Šengun optužio Jokića da je "bijeli medvjed" u NBA: Nikola ga potom naučio kako da se ponaša

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić pokazao kako se ponaša gospodin i hvalio je i štitio Alperena Šenguna iako je ovaj pričao da je "zaštićen kao bijeli medvjed" u NBA kod sudija.

Nikola Jokić hvalio Alperena Šenguna Izvor: YouTube/Houston Rockets/DNVR Sports/Screenshot

Nikola Jokić odigrao je sjajnu utakmicu prethodne večeri i vodio je svoj Denver do pobjede protiv Hjustona (128:125) i to poslije produžetka. Denver je prekinuo niz od četiri poraza na domaćem terenu i slavio je u neizvesnoj utakmici, s tim da su Rokitsi ljuti napustili parket i optužili su redom sudije.

Tako je prvo trener Ime Udoka imao tonu zamerki na suđenje, istakao je da je jedan sudija bio "omađijan" Jokićem, dok je uz to i Alperen Šengun pričao kao da Somborac ima zaštitu i da je "bijeli medvjed" u NBA.


Na takve riječi Nikola Jokić nije reagovao istom mjerom, iako je mogao, nego je odlučio da podrži "bejbi Jokića". Tražio je zato od novinara da ga zovu Alperen Šengun i da više poštuju ono što radi: "Rekao sam prošli put da ljudi moraju da prestanu da nas porede. On je sjajan igrač. Ne znam šta ljudi hoće da urade s tim, sjajan je igrač i morate da ga prepoznate kao talentovanog igrača i kao pojedinca", rekao je Jokić i nastavio da sipa pohvale o Šengunu.

"Počeo je sada više da šutira i s poludistance, šutira sigurno preko 30 odsto za tri poena, tako da morate da ga prepoznate kao Alperena Šenguna, a ne da ga poredite s drugima", dodao je Jokić koji je pokazao kakav je džentlmen.

Šta je Šengun rekao o Jokiću?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Turski centar je rekao da sudije štite Jokića, kao i njegovog saigrača Mareja, što zaista ne može da se shvati ozbiljno: "On je trostruki MVP. Siguran sam da ni on nije dobijao te kriterijume kada je bio mojih godina. Tako da, vremenom ću i ja doći do toga. Mnogo je radio da bi stigao tu gdje jeste i da bi dobio te pozicije u reketu. Ipak, to spušta drugog igrača, jer praktično ne možete ništa da uradite. On već pogađa teške šuteve, a kada uz to praktično ne smijete ni da ga dodirnete, jako ga je teško čuvati", dodao je Šengun.

Kako su odigrali Jokić i Šengun?

Jokić protiv Šenguna
Izvor: YouTube/Zelimir HBK 2

Nikola Jokić je ostvario svoj 12. tripl-dabl u sezoni i to sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, uz još po dvije ukradene lopte, dvije blokade i četiri izgubljene. Takođe, mora se reći da ga je šut solidno služio s obzirom koliko teške šuteve je morao da uzima. Imao je 13/27 iz igre, uz pet pogođenih trojki.

Što se tiče Šenguna, takođe je bio odličan, pa je i on zabilježio tripl-dabl. Imao je 33 poena, 10 skokova i 10 asistencija, za nešto više od 42 minuta na parketu.

NBA rezultati 16. decembar

  • Boston - Detroit 105:112
  • Majami - Toronto 96:106
  • Juta - Dalas 140:133
  • Denver - Hjuston 128:125
  • L.A. Klipers - Memfis 103:121

Tagovi

Alperen Šengun Nikola Jokić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC