Šengun optužio Jokića da je "bijeli medvjed" u NBA: Nikola ga potom naučio kako da se ponaša

Nikola Jokić pokazao kako se ponaša gospodin i hvalio je i štitio Alperena Šenguna iako je ovaj pričao da je "zaštićen kao bijeli medvjed" u NBA kod sudija.

Izvor: YouTube/Houston Rockets/DNVR Sports/Screenshot

Nikola Jokić odigrao je sjajnu utakmicu prethodne večeri i vodio je svoj Denver do pobjede protiv Hjustona (128:125) i to poslije produžetka. Denver je prekinuo niz od četiri poraza na domaćem terenu i slavio je u neizvesnoj utakmici, s tim da su Rokitsi ljuti napustili parket i optužili su redom sudije.

Tako je prvo trener Ime Udoka imao tonu zamerki na suđenje, istakao je da je jedan sudija bio "omađijan" Jokićem, dok je uz to i Alperen Šengun pričao kao da Somborac ima zaštitu i da je "bijeli medvjed" u NBA.

Sengun shakes his head in disbelief as Jokic cashes a three right in Sengun’s eye after they exchange a couple post buckets.



pic.twitter.com/GdiifdwWxghttps://t.co/t6X12WHWet — Gino Fornaro (@ginoliciousboss)December 16, 2025



Na takve riječi Nikola Jokić nije reagovao istom mjerom, iako je mogao, nego je odlučio da podrži "bejbi Jokića". Tražio je zato od novinara da ga zovu Alperen Šengun i da više poštuju ono što radi: "Rekao sam prošli put da ljudi moraju da prestanu da nas porede. On je sjajan igrač. Ne znam šta ljudi hoće da urade s tim, sjajan je igrač i morate da ga prepoznate kao talentovanog igrača i kao pojedinca", rekao je Jokić i nastavio da sipa pohvale o Šengunu.

"Počeo je sada više da šutira i s poludistance, šutira sigurno preko 30 odsto za tri poena, tako da morate da ga prepoznate kao Alperena Šenguna, a ne da ga poredite s drugima", dodao je Jokić koji je pokazao kakav je džentlmen.

Šta je Šengun rekao o Jokiću?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Turski centar je rekao da sudije štite Jokića, kao i njegovog saigrača Mareja, što zaista ne može da se shvati ozbiljno: "On je trostruki MVP. Siguran sam da ni on nije dobijao te kriterijume kada je bio mojih godina. Tako da, vremenom ću i ja doći do toga. Mnogo je radio da bi stigao tu gdje jeste i da bi dobio te pozicije u reketu. Ipak, to spušta drugog igrača, jer praktično ne možete ništa da uradite. On već pogađa teške šuteve, a kada uz to praktično ne smijete ni da ga dodirnete, jako ga je teško čuvati", dodao je Šengun.

Kako su odigrali Jokić i Šengun?

Jokić protiv Šenguna Izvor: YouTube/Zelimir HBK 2

Nikola Jokić je ostvario svoj 12. tripl-dabl u sezoni i to sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, uz još po dvije ukradene lopte, dvije blokade i četiri izgubljene. Takođe, mora se reći da ga je šut solidno služio s obzirom koliko teške šuteve je morao da uzima. Imao je 13/27 iz igre, uz pet pogođenih trojki.

Što se tiče Šenguna, takođe je bio odličan, pa je i on zabilježio tripl-dabl. Imao je 33 poena, 10 skokova i 10 asistencija, za nešto više od 42 minuta na parketu.