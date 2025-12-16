Šengun optužio Jokića da je "bijeli medvjed" u NBA: Nikola ga potom naučio kako da se ponaša

Nikola Jokić pokazao kako se ponaša gospodin i hvalio je i štitio Alperena Šenguna iako je ovaj pričao da je "zaštićen kao bijeli medvjed" u NBA kod sudija.
Nikola Jokić odigrao je sjajnu utakmicu prethodne večeri i vodio je svoj Denver do pobjede protiv Hjustona (128:125) i to poslije produžetka. Denver je prekinuo niz od četiri poraza na domaćem terenu i slavio je u neizvesnoj utakmici, s tim da su Rokitsi ljuti napustili parket i optužili su redom sudije.
Tako je prvo trener Ime Udoka imao tonu zamerki na suđenje, istakao je da je jedan sudija bio "omađijan" Jokićem, dok je uz to i Alperen Šengun pričao kao da Somborac ima zaštitu i da je "bijeli medvjed" u NBA.
Na takve riječi Nikola Jokić nije reagovao istom mjerom, iako je mogao, nego je odlučio da podrži "bejbi Jokića". Tražio je zato od novinara da ga zovu Alperen Šengun i da više poštuju ono što radi: "Rekao sam prošli put da ljudi moraju da prestanu da nas porede. On je sjajan igrač. Ne znam šta ljudi hoće da urade s tim, sjajan je igrač i morate da ga prepoznate kao talentovanog igrača i kao pojedinca", rekao je Jokić i nastavio da sipa pohvale o Šengunu.
"Počeo je sada više da šutira i s poludistance, šutira sigurno preko 30 odsto za tri poena, tako da morate da ga prepoznate kao Alperena Šenguna, a ne da ga poredite s drugima", dodao je Jokić koji je pokazao kakav je džentlmen.
Šta je Šengun rekao o Jokiću?Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Turski centar je rekao da sudije štite Jokića, kao i njegovog saigrača Mareja, što zaista ne može da se shvati ozbiljno: "On je trostruki MVP. Siguran sam da ni on nije dobijao te kriterijume kada je bio mojih godina. Tako da, vremenom ću i ja doći do toga. Mnogo je radio da bi stigao tu gdje jeste i da bi dobio te pozicije u reketu. Ipak, to spušta drugog igrača, jer praktično ne možete ništa da uradite. On već pogađa teške šuteve, a kada uz to praktično ne smijete ni da ga dodirnete, jako ga je teško čuvati", dodao je Šengun.
Kako su odigrali Jokić i Šengun?
Nikola Jokić je ostvario svoj 12. tripl-dabl u sezoni i to sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, uz još po dvije ukradene lopte, dvije blokade i četiri izgubljene. Takođe, mora se reći da ga je šut solidno služio s obzirom koliko teške šuteve je morao da uzima. Imao je 13/27 iz igre, uz pet pogođenih trojki.
Što se tiče Šenguna, takođe je bio odličan, pa je i on zabilježio tripl-dabl. Imao je 33 poena, 10 skokova i 10 asistencija, za nešto više od 42 minuta na parketu.
