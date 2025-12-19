logo
Nikola Jokić oborio veliki NBA rekord: Srušio je legendu američke košarke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Spektakularan podatak iz SAD o rekordu Nikole Jokića po broju asistencija.

Nikola Jokić oborio rekord NBA lige Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš na planeti i centar Denver Nagetsa Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige tokom pobjede svog tima nad Orlandom (126:115). Jokić je na ovom meču imao 13 asistencija, a to je bilo dovoljno da obori rekord Karima Abdul-Džabara, za koji su Amerikanci godinama vjerovali da je nedodirljiv. Tokom posljednjih nekoliko sezona bilo je jasno da će ga Nikola Jokić skinuti, a sada se to i desilo.

Nikola trenutno ima najviše asistencija u NBA ligi i po tom parametru je najbolji od svih centara koji su nastupali u najboljoj košarkaškoj ligi na svijetu. Jokić je već sredinom druge dionice oborio NBA rekord, kada je nakon njegovog pasa Džejlen Piket pogodio trojku i Nagetse rezultatski približio rivalu.

Pogledajte dodavanje kojim je Jokić ušao u istoriju.

Legendarni Karim Abdul-Džabar napravio je u karijeri 5.660 dodavanja za poene svojih saigrača, dok je Nikola Jokić za sada na 5.667 asistencija. Naravno, ta brojka će dodatno rasti u narednom periodu. Moguće je da srpski košarkaš već do kraja ove sezone prebaci 6.000 asistencija u NBA ligi, a da u narednim godinama samo dodatno "podebljava" svoj rekord jer je ubjedljivo najbolji asistent sa pozicije centra u istoriji košarke.

Takođe, Nikola Jokić se penje i na listi najboljih asistenata u istoriji NBA lige, kada se gledaju sve pozicije. Prije nekoliko nedjelja prestigao je Majkla Džordana, sada je pao i Karim Abdul-Džabar, a Jokić je u ovom momentu na 50. mjestu vječne liste. Vrlo brzo će padati rekordi još nekih legendarnih košarkaša... Prvi na listi za rušenje je Leri Bird koji ima 28 asistencija više, a zatim slijede Dvejn Vejd, Džon Vol, Nik van Eksel, Ejveri Džonson...

