Nikola Jokić razbio Orlando u NBA ligi: Opet se prošetao do tripl-dabla

Nova spektakularna partija srpskog košarkaša.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Denvera upisali su veliku pobjedu u NBA ligi tokom noći između četvrtka i petka, odnosno u petak rano ujutru po našem vremenu. Tim iz Kolorada svladao je Orlando (126:115), a ponovo je u dresu Nagetsa najzapaženiji na utakmici bio srpski centar Nikola Jokić.

Najbolji košarkaš planete završio je meč sa novim tripl-dabl učinkom, pošto je imao 23 poena, 13 asistencija i 11 skokova u pobjedi svog tima nad ekipom sa Floride. Jokić je promašio oba šuta za tri poena, ali je zato šutirao 10/15 za dva i na taj način pomogao ekipi Denvera, u čijim redovima je najefikasniji bio Džamal Marej sa 32 postignuta poena.

Zanimljivo, Nikola Jokić nije bio jedini igrač sa tripl-dabl učinkom na ovom meču. Najbolji košarkaš Orlanda Paolo Bankero postigao je 26 poena uz 16 skokova i 10 asistencija, ali je on imao značajno lošije procente šuta iz igre od srpskog košarkaša.

Vellika pobeda Denvera u NBA ligi. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Meč Denvera i Orlanda na samo mpočetku obilježio je tim sa Floride, koji je u finišu prve dionice imao ogromnih 12 poena prednosti. Tada je djelovalo da Nikola Jokić i njegovi saigrači nemaju rješenje, ali je drugi period meča sve promijenio. Denver je u drugoj četvrtini stekao kapitalnu prednost (43:22) i do kraja meča je uspio da je očuva.

Nakon ove pobjede Denver Nagetsi su se učvrstili na drugom mjestu Zapadne konferencije, sa skorom 20-6. Na prvom mjestu je Oklahoma koja ima učinak 25-2, dok su iza tima iz Kolorada ekipe San Antonija i LA Lejkersa sa učinkom 19-7. Na drugom kraju SAD, odnosno u Istočnoj konferenciji, ekipa Orlanda ima učinak 15-12 i zauzima sedmo mjesto na tabeli.

