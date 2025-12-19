logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić razbio Orlando u NBA ligi: Opet se prošetao do tripl-dabla

Nikola Jokić razbio Orlando u NBA ligi: Opet se prošetao do tripl-dabla

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nova spektakularna partija srpskog košarkaša.

Nikola Jokić upisao novi tripl-dabl Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Denvera upisali su veliku pobjedu u NBA ligi tokom noći između četvrtka i petka, odnosno u petak rano ujutru po našem vremenu. Tim iz Kolorada svladao je Orlando (126:115), a ponovo je u dresu Nagetsa najzapaženiji na utakmici bio srpski centar Nikola Jokić.

Najbolji košarkaš planete završio je meč sa novim tripl-dabl učinkom, pošto je imao 23 poena, 13 asistencija i 11 skokova u pobjedi svog tima nad ekipom sa Floride. Jokić je promašio oba šuta za tri poena, ali je zato šutirao 10/15 za dva i na taj način pomogao ekipi Denvera, u čijim redovima je najefikasniji bio Džamal Marej sa 32 postignuta poena.

Zanimljivo, Nikola Jokić nije bio jedini igrač sa tripl-dabl učinkom na ovom meču. Najbolji košarkaš Orlanda Paolo Bankero postigao je 26 poena uz 16 skokova i 10 asistencija, ali je on imao značajno lošije procente šuta iz igre od srpskog košarkaša.

Vellika pobeda Denvera u NBA ligi.
Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Meč Denvera i Orlanda na samo mpočetku obilježio je tim sa Floride, koji je u finišu prve dionice imao ogromnih 12 poena prednosti. Tada je djelovalo da Nikola Jokić i njegovi saigrači nemaju rješenje, ali je drugi period meča sve promijenio. Denver je u drugoj četvrtini stekao kapitalnu prednost (43:22) i do kraja meča je uspio da je očuva.

Nakon ove pobjede Denver Nagetsi su se učvrstili na drugom mjestu Zapadne konferencije, sa skorom 20-6. Na prvom mjestu je Oklahoma koja ima učinak 25-2, dok su iza tima iz Kolorada ekipe San Antonija i LA Lejkersa sa učinkom 19-7. Na drugom kraju SAD, odnosno u Istočnoj konferenciji, ekipa Orlanda ima učinak 15-12 i zauzima sedmo mjesto na tabeli.

Rezultati NBA u noći između četvrtka i petka:

  • Šarlot - Atlanta 133:126
  • Indijana - Njujork 113:114
  • Bruklin - Majami 95:106
  • Nju Orleans - Hjuston 133:128
  • Oklahoma - LA Klipers 122:101
  • Milvoki - Toronto 105:111
  • San Antonio - Vašington 119:94
  • Dalas - Detroit 116:114
  • Juta - LA Lejkers 135:143
  • Denver - Orlando 126:115
  • Finiks - Golden Stejt 99:98
  • Portland - Sakramento 134:133

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Denver Orlando NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC