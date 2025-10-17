logo
"Moramo da shvatimo": Obradović upozorio svoje igrače da se jedna greška ponavlja

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Željko Obradović pokušao je da objasni pad u igri svojih izabranika.

Željko Obradović poslije pobjede Partizana nad Baskonijom Izvor: Youtube/Baskonia/Pritscreen

Trener Partizana Željko Obradović govorio je na konferenciji za medije poslije pobjede protiv Baskonije u Vitoriji, u okviru 5. kola Evrolige. Crno-bijeli su imali maksimalnih +16 u trećoj četvrtini, da bi se španski tim potpuno vratio u meč, ali su gosti uspjeli da slave na krilima Karlika Džonsa i Dvejna Vašingtona.

Baskonija nije mogla da računa na tri važna igrača, a Obradović je istakao da je Evroliga nikad kompetitivnija i da je svaka utakmica jako bitna, te da su opuštanja protiv bilo kog tima obično skupo kažnjavana.

"Imali smo dobijen meč, ali to je košarka i Baskonija je tim koji nikada ne odustaje. Vidjeli smo meč protiv Madrida kada su se vratili iz velikog zaostatka. Igrali smo pametno defanzivno i u napadu. Igraš protiv ekipe koja ima tri važna povrijeđena igrača i to je činjenica. Ali, ovo je Evroliga koja je mnogo izjednačena. Vidite da samo jedna ekipa ima četiri pobjede u Evroligi. Svaka utakmica biće veoma važna", rekao je Obradović i dodao:

 Činjenica je da je Partizan odigrao jednu nervoznu utakmicu, a iskusni stručnjak se raduje da će uskoro moći da računa na sve igrače, pre svih misleći na Šejka Miltona koji je propustio duplo kolo.

"Moramo da shvatimo da kada vodiš, moraš da igraš smirenije. Unervozili smo se i ne znam zašto. Imali smo veliko vođstvo u jednom momentu i eto. Nismo ni mi imali par igrača, ali sezona se nastavlja. Imaćemo još mnogo mečeva, nadam se da ću iskoristiti sve igrače", zaključio je Obradović.

