Ubacio Dončiću 35 poena, pa dobio otkaz: Rasturio Lejkerse, odmah su mu javili da se pakuje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Džared Batler je dobio vrlo čudan otkaz u Finiksu. Otpušten je nakon što je protiv Los Anđeles Lejkersa odigrao utakmicu karijere.

Džared Batler dobio otkaz nakon što je razbio Lejkerse Izvor: Katharine Lotze / Getty images / Profimedia

Neverovatan potez napravila je uprava Finiks Sansa pošto su otpustili Džareda Batlera. Na iznenađenje bukvalno cele NBA lige on je sada na tržištu nakon što je razbio Luku Dončića i Lejkerse.

Finiks Sansi su u poslednjem meču priprema za novu sezonu savladali Lejkerse 113:104. Luka Dončić je meč završio sa 25 poena, 7 skokova i 4 asistencije, ali nije mogao da donese pobedu svojoj ekipi zato što ga je napadački razbio upravo otpušteni Batler. 

On je na tom meču dao 35 poena, imao je 9 asistencija i 7 skokova, tako da je zamalo stigao do tripl-dabla. Solidan je bio i kada su prvi put Sansi igrali sa Lejkersima pošto je tada dao 12 poena uz 2 skoka i asistenciju.

Ko je Džared Batler?

Ovaj plejmejker ima 25 godina, igrao je tri godine na Bejloru i vodio je svoj koledž do spektakularne titule 2021. godine. Pelikansi su ga draftovali kao 40. pika, a do sada je u NBA igrao za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadelfiju.

Potpisao je ugovor na 2.500.000 sa Sansima, ali je otpušten. Do sada je u karijeri odigrao 148 NBA mečeva, prosječno je davao 6,7 poena uz 2,8 asistencija, a kao slobodan bi mogao da pojača i nekog evroligaša. 

Tagovi

košarka NBA liga Finiks Sans

