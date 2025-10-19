Ubacio Dončiću 35 poena, pa dobio otkaz: Rasturio Lejkerse, odmah su mu javili da se pakuje

Džared Batler je dobio vrlo čudan otkaz u Finiksu. Otpušten je nakon što je protiv Los Anđeles Lejkersa odigrao utakmicu karijere.
Neverovatan potez napravila je uprava Finiks Sansa pošto su otpustili Džareda Batlera. Na iznenađenje bukvalno cele NBA lige on je sada na tržištu nakon što je razbio Luku Dončića i Lejkerse.
Finiks Sansi su u poslednjem meču priprema za novu sezonu savladali Lejkerse 113:104. Luka Dončić je meč završio sa 25 poena, 7 skokova i 4 asistencije, ali nije mogao da donese pobedu svojoj ekipi zato što ga je napadački razbio upravo otpušteni Batler.
On je na tom meču dao 35 poena, imao je 9 asistencija i 7 skokova, tako da je zamalo stigao do tripl-dabla. Solidan je bio i kada su prvi put Sansi igrali sa Lejkersima pošto je tada dao 12 poena uz 2 skoka i asistenciju.
Ko je Džared Batler?
Ovaj plejmejker ima 25 godina, igrao je tri godine na Bejloru i vodio je svoj koledž do spektakularne titule 2021. godine. Pelikansi su ga draftovali kao 40. pika, a do sada je u NBA igrao za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadelfiju.
Potpisao je ugovor na 2.500.000 sa Sansima, ali je otpušten. Do sada je u karijeri odigrao 148 NBA mečeva, prosječno je davao 6,7 poena uz 2,8 asistencija, a kao slobodan bi mogao da pojača i nekog evroligaša.