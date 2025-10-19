logo
ABA liga kažnjava bez izuzetka: Zvezdan Mitrović suspendovan, još će morati i da plati

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Zvezdan Mitrović suspendovan je jedan meč od strane ABA lige, auz to će morati i da plati kaznu ovog takmičenja.

ABA liga suspendovala Zvezdana Mitrovića Izvor: MN PRESS

Strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović suspendovan je za predstojeći meč protiv Zadra i kažnjen novčanom kaznom od 2.000 evra. Ovaj tim biće domaćin Zadru u trećem kolu regionalnog takmičenja, u susretu koji je na programu u nedjelju od 17 časova, ali domaću ekipu neće voditi trener Cedevita Olimpije, zbog strogih mjera ABA lige.

Iskusni crnogorski trener isključen je već u četvrtom minutu susreta protiv Budućnosti u Podgorici u okviru drugog kola, kada je njegov tim pretrpio poraz 88:71 u Morači. Glavni sudija Ilija Belošević dosudio je dvije tehničke greške u vrlo kratkom periodu, nakon čega je bivši selektor reprezentacije Crne Gore i nekadašnji trener Monaka i ASVEL-a morao da napusti teren.

Kako se navodi i u zvaničnom saopštenju ABA lige "uvrede na račun sudija neće biti tolerisane" i da pravila važe jednako za sve. Ipak, Mitroviću je uzeto u obzir što je odmah priznao grešku i izrazio žaljenje, te je izbjegao strožu kaznu. S toga, odluka je da Mitrović ne vodi Cedevita Olimpiju protiv Zadra i da uz to uplati dvije hiljade evra na račun takmičenja.

U odsustvu glavnog trenera, ekipu Cedevite Olimpije u Ljubljani protiv Zadra vodiće pomoćni trener Đorđe Adžić. Mitrović će tim voditi već nekoliko dana kasnije, odnosnto 22. oktobra, kada Cedevita Olimpija gostuje Bahčešehiru u četvrtom kolu Evrokupa.

Kad je u pitanju statistika u regionalnom takmičenju, ekipa iz Slovenije trenutno se nalazi na petom mjestu, iza Budućnosti, Beča, Spartaka i Mege. Njihov skor trenutno je 1-1, nakon što su ostvarili pobjedu nad Megom i zabilježili poraz od Budućnosti. Ova ekipa takmiči se i u Evrokupu, a u ovom takmičenju su nepogrješivi, pošto iz tri susrta imaju isto toliko pobjeda, nad Manresom, Arisom i Jerusalimom.



Standings provided by Sofascore

