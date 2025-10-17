Bosna u seriji poraza: Budućnost savladala "studente", Damjanović isključen!

Laka pobjeda Budućnosti nad ekipom Bosne koja je u seriji poraza.

Izvor: KK Bosna/Ednan Turalić

Trener sarajevske Bosne Aleksandar Damjanović pred duel sa Budućnosti istakao je da njegova ekipa već dvije utakmice igra lošu odbranu, a to nije uspio da promijeni ni na meču odigranom u petak u Skenderiji.

Bodućnost je savladala "studente" rezultatom 91:82 u meču trećeg kola ABA lige. Sam poraz nije iznenađenje, ali su gosti iz Podgorice do trijumfa došli prilično lako i meč riješili već u drugoj četvrtini kada su serijom 9:0 otišli na 34:18. Tek u finišu probudila se Bosna, kada je već bilo kasno.

Poslije samo dvije minute u trećoj četvrtini Budućnost je povisila na 24 poena razlike – 49:25 i bilo je jasno da će ekipa Andreja Žakelja upisati drugu pobjedu u sezoni.

Tek na početku posljednje dionice Bosna je sa dvije vezane trojke dala znakove života smanjivši na „minus 13“, a ponima Janga nešto kasnije smanjila je na 67:56 i natjerala Žakelja na tajm-aut.

Uspjeli su „studenti“ čak da smanje na sedam poena razlike, ali nisu uspjeli da se savim približe egalu. Tome nije doprinijelo ni isključenje trenera Aleksandra Damjanovića četiri minute prije kraja zbog burne reakcije na dosuđen faul njegovoj ekipi.

Nakon trojke Sulejmona za 79:67 praktično je sve bilo riješeno u Skenderiji.

Rašid Sulejmon i Jogi Ferel sa po 17 poena vodili su Budućnost do pobjede, a kod Bosne 15 poena dao je Vest, a Jang je ubacio 13.