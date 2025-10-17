logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bosna u seriji poraza: Budućnost savladala "studente", Damjanović isključen!

Bosna u seriji poraza: Budućnost savladala "studente", Damjanović isključen!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Laka pobjeda Budućnosti nad ekipom Bosne koja je u seriji poraza.

ABA liga Bosna izgubila od Budućnosti Izvor: KK Bosna/Ednan Turalić

Trener sarajevske Bosne Aleksandar Damjanović pred duel sa Budućnosti istakao je da njegova ekipa već dvije utakmice igra lošu odbranu, a to nije uspio da promijeni ni na meču odigranom u petak u Skenderiji.

Bodućnost je savladala "studente" rezultatom 91:82 u meču trećeg kola ABA lige. Sam poraz nije iznenađenje, ali su gosti iz Podgorice do trijumfa došli prilično lako i meč riješili već u drugoj četvrtini kada su serijom 9:0 otišli na 34:18. Tek u finišu probudila se Bosna, kada je već bilo kasno.

Poslije samo dvije minute u trećoj četvrtini Budućnost je povisila na 24 poena razlike – 49:25 i bilo je jasno da će ekipa Andreja Žakelja upisati drugu pobjedu u sezoni.

Tek na početku posljednje dionice Bosna je sa dvije vezane trojke dala znakove života smanjivši na „minus 13“, a ponima Janga nešto kasnije smanjila je na 67:56 i natjerala Žakelja na tajm-aut.

Uspjeli su „studenti“ čak da smanje na sedam poena razlike, ali nisu uspjeli da se savim približe egalu. Tome nije doprinijelo ni isključenje trenera Aleksandra Damjanovića četiri minute prije kraja zbog burne reakcije na dosuđen faul njegovoj ekipi.

Nakon trojke Sulejmona za 79:67 praktično je sve bilo riješeno u Skenderiji.

Rašid Sulejmon i Jogi Ferel sa po 17 poena vodili su Budućnost do pobjede, a kod Bosne 15 poena dao je Vest, a Jang je ubacio 13.

Tagovi

ABA liga košarka KK Bosna KK Budućnost Podgorica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC