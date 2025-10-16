Trener Bosne zabrinut nakon evro-poraza: "Dvije utakmice zaredom imamo ozbiljnih problema u odbrani"

Aleksandar Damjanović oglasio se nakon meča sa Lublinom.

Samo nekoliko dana od starta takmičenja u ABA ligi, košarkaši Bosne započeli su nastup u FIBA Evropa kupu. Protekle večeri "studenti" su gostovali ekipu Lublina, koja je trijumfovala rezultatom 90:80.

Trener sarajevskog tima Aleksandar Damjanović čestitao je domaćima na, kako kaže, zasluženoj pobjedi.

"U drugom dijelu utakmice nismo bili pravi, nedostajalo je energije i timske igre, a to je presudilo. Lublin je pokazao više želje, htjenja i borbenosti, što je na kraju i odlučilo ishod meča", istakao je Damjanović poslije meča, dodavši:

"Već dvije utakmice zaredom imamo ozbiljnih problema u defanzivi. N uspijevamo da zaustavimo protivničke napade a kada se na to doda i 21 izgubljena lopta, teško je očekivati pozitivan rezultat, bilo kod kuće ili u gostima. Imali smo nekoliko situacija u kojima smo mogli da odemo na veću razliku, ali to nismo iskoristili. Na kraju, Lublin je zasluženo slavio, a nama ostaje da analiziramo greške i pokušamo da reagujemo već u narednim utakmicama."

Pred sarajevskim timom je paklen raspored. Već sutra uveče (18.30) u Sarajevo dolazi podgorička Budućnost, u sklopu ABA lige, dok će u utorak Bosna dočekati Mursiju u drugom kolu Evropa kupa.

Slijedi potom domaći ABA susret sa Cedevita Olimpijom (25. oktobar), dok će deseti mjesec biti zaključen gostovanjem u Bugarskoj ekipi Rilski Sportist, na polovini evropskih obaveza.

