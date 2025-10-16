logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Bosne zabrinut nakon evro-poraza: "Dvije utakmice zaredom imamo ozbiljnih problema u odbrani"

Trener Bosne zabrinut nakon evro-poraza: "Dvije utakmice zaredom imamo ozbiljnih problema u odbrani"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Aleksandar Damjanović oglasio se nakon meča sa Lublinom.

Lublin Bosna izjava Aleksandra Damjanovića Izvor: ABA liga 2/Bosna Visit Sarajevo

Samo nekoliko dana od starta takmičenja u ABA ligi, košarkaši Bosne započeli su nastup u FIBA Evropa kupu. Protekle večeri "studenti" su gostovali ekipu Lublina, koja je trijumfovala rezultatom 90:80.

Trener sarajevskog tima Aleksandar Damjanović čestitao je domaćima na, kako kaže, zasluženoj pobjedi.

"U drugom dijelu utakmice nismo bili pravi, nedostajalo je energije i timske igre, a to je presudilo. Lublin je pokazao više želje, htjenja i borbenosti, što je na kraju i odlučilo ishod meča", istakao je Damjanović poslije meča, dodavši:

"Već dvije utakmice zaredom imamo ozbiljnih problema u defanzivi. N uspijevamo da zaustavimo protivničke napade a kada se na to doda i 21 izgubljena lopta, teško je očekivati pozitivan rezultat, bilo kod kuće ili u gostima. Imali smo nekoliko situacija u kojima smo mogli da odemo na veću razliku, ali to nismo iskoristili. Na kraju, Lublin je zasluženo slavio, a nama ostaje da analiziramo greške i pokušamo da reagujemo već u narednim utakmicama."

Pred sarajevskim timom je paklen raspored. Već sutra uveče (18.30) u Sarajevo dolazi podgorička Budućnost, u sklopu ABA lige, dok će u utorak Bosna dočekati Mursiju u drugom kolu Evropa kupa.

Slijedi potom domaći ABA susret sa Cedevita Olimpijom (25. oktobar), dok će deseti mjesec biti zaključen gostovanjem u Bugarskoj ekipi Rilski Sportist, na polovini evropskih obaveza.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Bosna košarka FIBA Evropa Kup Aleksandar Damjanović treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC