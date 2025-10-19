logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Majami ima plan kako da dovede Jokića: Daće Nikoli sve što poželi

Majami ima plan kako da dovede Jokića: Daće Nikoli sve što poželi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pet Rajli je ispraznio budžet, doveo je mlade igrače i sačuvao Nikolu Jovića. Sve je spremno za Nikolu Jokića u Majamiju.

Majami ima plan za Nikolu Jokića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Majami ima plan da dovede Nikolu Jokića. Tim koji vode Erik Spolstra i Pet Rajli je tek 15. po budžetu u NBA ligi, a uz trenutno imaju samo 73.000.000 dolara potrošenih za sezonu 2027/28 kada srpskom centru ističe ugovor. 

Iako je Jokić naglasio da planira da cijelu karijeru provede u Denveru za dvije godine će biti slobodan igrač i Majami kako javlja "Kortsajd baz" planira da sve uradi kako bi ga ubijedio da nastavi karijeru na Floridi i donese još jednu titulu Majamiju.

Plan je da do tada tim bude napunjen mladim igračima koji će se razvijati, kako bi Jokić bio ubijeđen da ima dovoljno dobru bazu za budućnost i ekipu u kojoj bi mogao da dominira godinama i eventualno na kraju produži svoju karijeru. 

Plan je već počeo

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Majami ima mnogo mladih igrača, pa će tako u ovu sezonu Erik Spolstra krenuti sa samo nekoliko veterana. Kasparas Jakučionis je 2006. godište, Kelel Ver je rođen 2004, a Nikola Jović 2003. godine. Keđad Džonson, Majron Gardner, Vladislav Goldin, Pele Larson, Haime Žakez su 2001. a Tajler Hiro je rođen 2000. godine.

Zapravo preko 30 godina imaju Endru Vigins, Teri Rozir, Norman Pauel i Alek Burks, s tim što će Burks vjerovatno u narednim danima biti otpušten. 

Prvi korak koji je napravljen kako bi se ubijedio Jokić da 2027. godine pređe u Majami desio se nedavno kada je Nikoli Joviću ponuđen novi ugovor. On će ovije godine zaraditi 4.500.000 dolara, a od sljedeće već prosečno više od 15.000.000 po sezoni. Takođe Kelel Ver, Haime Žakez i Kasparas Jakučionis kao i Dru Smit su potpisali dugogodišnje ugovore, kao i prva zvijezda tima Bem Adebajo. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Nikola Jokić NBA liga Majami

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC