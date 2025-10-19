Majami ima plan kako da dovede Jokića: Daće Nikoli sve što poželi

Pet Rajli je ispraznio budžet, doveo je mlade igrače i sačuvao Nikolu Jovića. Sve je spremno za Nikolu Jokića u Majamiju.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Majami ima plan da dovede Nikolu Jokića. Tim koji vode Erik Spolstra i Pet Rajli je tek 15. po budžetu u NBA ligi, a uz trenutno imaju samo 73.000.000 dolara potrošenih za sezonu 2027/28 kada srpskom centru ističe ugovor.

Iako je Jokić naglasio da planira da cijelu karijeru provede u Denveru za dvije godine će biti slobodan igrač i Majami kako javlja "Kortsajd baz" planira da sve uradi kako bi ga ubijedio da nastavi karijeru na Floridi i donese još jednu titulu Majamiju.

Plan je da do tada tim bude napunjen mladim igračima koji će se razvijati, kako bi Jokić bio ubijeđen da ima dovoljno dobru bazu za budućnost i ekipu u kojoj bi mogao da dominira godinama i eventualno na kraju produži svoju karijeru.

Plan je već počeo

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Majami ima mnogo mladih igrača, pa će tako u ovu sezonu Erik Spolstra krenuti sa samo nekoliko veterana. Kasparas Jakučionis je 2006. godište, Kelel Ver je rođen 2004, a Nikola Jović 2003. godine. Keđad Džonson, Majron Gardner, Vladislav Goldin, Pele Larson, Haime Žakez su 2001. a Tajler Hiro je rođen 2000. godine.

Zapravo preko 30 godina imaju Endru Vigins, Teri Rozir, Norman Pauel i Alek Burks, s tim što će Burks vjerovatno u narednim danima biti otpušten.

Prvi korak koji je napravljen kako bi se ubijedio Jokić da 2027. godine pređe u Majami desio se nedavno kada je Nikoli Joviću ponuđen novi ugovor. On će ovije godine zaraditi 4.500.000 dolara, a od sljedeće već prosečno više od 15.000.000 po sezoni. Takođe Kelel Ver, Haime Žakez i Kasparas Jakučionis kao i Dru Smit su potpisali dugogodišnje ugovore, kao i prva zvijezda tima Bem Adebajo.