Svi NBA superstarovi bi mu napakovali otkaz, samo Jokić shvata humor Denverovog ekonoma

U knjizi o Nikoli Jokiću na simpatičan način opisan je odnos srpskog košarkaša i ekonoma kluba Sparkija Gonzalesa.

Nikola Jokić ne samo da je najbolji košarkaš na svijetu, već je prema mišljenju mnogih vrlo dobar prijatelj, ali i prije svega skroman. Tako je najbolji NBA igrač često vrijeme provodio sa ekonomom Denvera Sparkijem Gonzalesom, pa su detalji iz njihovog odnosa dospjeli i u knjigu o uspješnom Srbinu "Zašto tako ozbiljno", Majka Singera.

"Ekonom Sparki Gonzales je sa timom bio već decenijama. Od Jokićevog dolaska, on je bio nešto najbliže očinskoj figuri u timu. U dane utakmica, uvijek je sa njim igrao stoni tenis. U jednoj od rijetkih prilika kada je Sparki pobijedio, Jokic je užasno igrao te večeri", započeo je Singer u knjizi.

"Arturas Karnisovas je provirio u Sparkijevu kancelariju i rekao mu: 'Ne možeš da ga pobjeđuješ na dan utakmice!' Sparki mu je uzvratio: 'Samo tad i igramo'", dodaje.

Najzanimljivija priča odnosila se na dezodorans, obojica aktera pokazala su i domišljatost, ali prije svega - da znaju da se šale.

"Jednom, kada je Jokiću bio potreban dezodorans nakon utakmice, Gonzales mu je dobacio sprej koji je Jokiću bio odvratan. Pomislio je da bi bolje poslužio za 'ubijanje paukova'. Kada se požalio na to prilikom televizijskog intervjua koji je išao uživo, Gonzales je otišao u radnju i u njegov ormarić stavio pet bočica vrhunskog ženskog dezodoransa", stoji u romanu.

I vjerovatno mnoge NBA zvijezde ne bi shvatile šalu ekonoma, ali Nikola nije bio takav. Prihvatio je izazov i nastavio u istom ritmu. "Samo što se Jokić nije dao zbuniti: 'Lijepo mirišu, pa mi je potaman', kazao je Jokić. Zbog Sparkija, Jokic i dan-danas voli ženske dezodoranse", tvrdi Singer.

Šta je Nikola uradio Gonzalesu?

Domišljat srpski centar saznao je za Gonzalesovo okupljanje igrača koji skupljaju lopte i kako često umije da ih počasti roštiljanjem u svom dvorištu, zbog toga je odlučio da se pojavi na jednom od tih skupova. "Gonzales je u svom dvorištu svake godine organizovao roštilj za Nagetsove sakupljače lopti. Kada je Jokić saznao za to prije nekoliko godina, odlučio je da se pojavi, nenajavljeno."

"Pojeo je sva prokleta krilca", kazao je Gonzales.

"Na putovanjima su povremeno zajedno večerali, a van sezone, nije bilo neuobičajeno da razmjenjuju poruke sa fotografijama najnovijih ribolovačkih uspjeha. Jokić je pronašao nešto u Gonzalesovom skromnom pristupu poslu. Bio je jedan od njegovih najpovjerljivijih ljudi", stoji u knjizi o Nikoli Jokiću.