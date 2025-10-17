Nikola Jokić kakvog ne viđamo često: Šalio se na svoj račun, jedno pitanje ga posebno zabavilo

Nikola Jokić bio je raspoložen za priču, očigledno je imao pravog sagovornika.
Poznato je da trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić ne voli da daje intervjue, ali je napravio jedan izuzetak. On je u svlačionici razgovarao sa dječakom koji mašta da jednog dana zaigra na najvećoj sceni i koji je njegov veliki fan. Skoro svako pitanje mu je izmamilo osmijeh na lice, a jedan od najboljih košarkaša planete ikada je ponovo pokazao skromnost.
Dječak se prethodno jako dobro informisao, a posebno je zanimljiva lekcija i savjet koji je dobio od svog idola.
- "Vidio sam da inače ne slušaš muziku prije utakmice, ali da si prije jednog meča slušao pjesmu "Not like us" od Kendrika Lamara. Da li voliš tu pjesmu?
- "Inače ne slušam , ali to je pjesma koju slušamo u svlačionici, to je interna šala koju imam sa saigračima".
- "Da li igrač igrice?", upitao je dječak.
- "Da. League of legends, 2K, FIFA."
- "Znaš tvoj 2k rejting?"
- "Ne", nasmijao se Nikola.
- Ne znaš tvoj 2k rejting? 98, jedan od najviših".
- "Mogu li da zakucam u igrici?", našalio se Jokić na svoj račun.
- "Da".
-
- "To nije stvarnost".
- "Sljedeće godine idem u srednju školu, možeš li da mi daš savjet kako da igram dobru košarku?"
- "Zabavljaj se, to je najvažnija stvar. Probaj da svakog dana budeš sve bolji i bolji, čak i ako je u pitanju mali napredak jer ako ne budeš bolji, bićeš gori. Pokušaj da svakog dana budeš sve bolji, to je naš moto u Denveru", rekao je i dao savjet svoj djeci koja žele da se bave profesionalnim sportom.
- Srećan sam što mogu da inspirišem djecu, to mi mnogo znači, to znači da radim nešto dobro. Okružite se dobrim prijateljima, vježbajte, zabavljajte se", zaključio je.