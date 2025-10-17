Nikola Jokić kakvog ne viđamo često: Šalio se na svoj račun, jedno pitanje ga posebno zabavilo

Nikola Jokić bio je raspoložen za priču, očigledno je imao pravog sagovornika.

Poznato je da trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić ne voli da daje intervjue, ali je napravio jedan izuzetak. On je u svlačionici razgovarao sa dječakom koji mašta da jednog dana zaigra na najvećoj sceni i koji je njegov veliki fan. Skoro svako pitanje mu je izmamilo osmijeh na lice, a jedan od najboljih košarkaša planete ikada je ponovo pokazao skromnost.

Dječak se prethodno jako dobro informisao, a posebno je zanimljiva lekcija i savjet koji je dobio od svog idola.