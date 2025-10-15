Dominacija Nikole Jokića u NBA ligi: Za 24 minuta pokazao zašto je MVP

Nikola Jokić pruža fantastične partije u Denveru pred početak sezone i sa Džamalom Marejom šalje poruku svim ostalim timovima.

Nova NBA sezona počinje za nekoliko dana, a Nikola Jokić je svima poslao jasnu poruku - dolazim po titulu. U posljednjem pripremnom meču je vodio Denver do pobjede protiv Čikaga (124:117). Igrao je samo 24 minuta i to je bilo sasvim dovoljno da pokaže šta zna i može - 18 poena, 8 skokova i 8 asistencija (7/10 za dva, 4/4 sa penala).

Nije jedini, Džamal Marej se pojavio od samog početka. Prethodnih sezona je znao da ima sporiji početak, da se muči. Sada je drugačiji. Trener Dejvid Adelman rekao je "da se ne sjeća kada je izgledao spremnije". Pokazao je to i na terenu pošto je bio najefikasniji igrač Nagetsa sa 30 poena. Od toga je 21 dao u prvom poluvremenu.

Nikola Jokic and Aaron Gordon can probably do this even while asleeppic.twitter.com/0kybvpI0s4 — NBA Philippines (@NBA_Philippines)October 15, 2025

Eron Gordon nastavlja da pokazuje zašto je jedan od najvažnijih igrača ekipe (17, 4sk), dok se Kem Džonson još uvijek adaptira na novi tim (11, 0/3 za dva, 2/4 za tri), a Jonas Valančijunas pokazuje da je prava zamjena za Jokića dok Srbin odmara (7, 4sk, 2as). Na drugoj strani najbolji je bio Džoš Gidi (25, 9sk, 6as), dok je Nikola Vučević imao loše šutersko veče (5, 10sk, 4as).