Dominacija Nikole Jokića u NBA ligi: Za 24 minuta pokazao zašto je MVP

Dominacija Nikole Jokića u NBA ligi: Za 24 minuta pokazao zašto je MVP

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Nikola Jokić pruža fantastične partije u Denveru pred početak sezone i sa Džamalom Marejom šalje poruku svim ostalim timovima.

Dominacija Nikole Jokića u NBA ligi Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nova NBA sezona počinje za nekoliko dana, a Nikola Jokić je svima poslao jasnu poruku - dolazim po titulu. U posljednjem pripremnom meču je vodio Denver do pobjede protiv Čikaga (124:117). Igrao je samo 24 minuta i to je bilo sasvim dovoljno da pokaže šta zna i može - 18 poena, 8 skokova i 8 asistencija (7/10 za dva, 4/4 sa penala).

Nije jedini, Džamal Marej se pojavio od samog početka. Prethodnih sezona je znao da ima sporiji početak, da se muči. Sada je drugačiji. Trener Dejvid Adelman rekao je "da se ne sjeća kada je izgledao spremnije". Pokazao je to i na terenu pošto je bio najefikasniji igrač Nagetsa sa 30 poena. Od toga je 21 dao u prvom poluvremenu.

Eron Gordon nastavlja da pokazuje zašto je jedan od najvažnijih igrača ekipe (17, 4sk), dok se Kem Džonson još uvijek adaptira na novi tim (11, 0/3 za dva, 2/4 za tri), a Jonas Valančijunas pokazuje da je prava zamjena za Jokića dok Srbin odmara (7, 4sk, 2as). Na drugoj strani najbolji je bio Džoš Gidi (25, 9sk, 6as), dok je Nikola Vučević imao loše šutersko veče (5, 10sk, 4as).

Pogledajte

00:21
Nikola Jokić o ostanku u Denveru
Izvor: X/DNVR Nuggets
Izvor: X/DNVR Nuggets

