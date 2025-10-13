Pogledajte šta radi Jang Hansen, kao da je neko klonirao Nikolu Jokića (VIDEO)

Nevjerovatno je koliko Jang Hansen podsjeća na Nikolu Jokića, to su sada vidjeli i navijači u NBA.

Nikola Jokić je već godinama unazad najbolji košarkaš na svijetu i nije nikakvo iznenađenje što je promijenio način igre mnogih timova, ali i "natjerao" klince da se ugledaju na njega. Tako je ove godine pažnju na NBA draftu privukao Jang Hansen koga je Portland izabrao kao 16. pika i već tokom predsezone dosta obećava, baš jer liči na Jokića.

Jang Hansen (20) došao je u NBA kao najbolji igrač Kine, gdje je igrać za Ćingdao, a ono što je upadljivo kod njega je što je vrlo vješt za visokog košarkaša (216 cm).

Nije ni čudo što su ga prozvali "kineski Jokić" i vidjeli smo zašto je to tako u predsezonskim utakmicama. Recimo, u meču protiv Sakramenta je briljirao i postigao je 16 poena, a imao je još četiri skoka, tri blokade i jednu asistenciju... Sve to uradio je za samo 17 minuta na parketu, pogledajte:

"The Chinese Jokic!"

7'1" rookie Yang Hansen had 16 PTS (5/8 FG), 4 REB, 3 BLK, 2 3PT, 1 AST and some nice moves in 17 MINSpic.twitter.com/eb9epJ0tOH — Ballislife.com (@Ballislife)October 11, 2025



Pojedinim potezima, prije svega kretanjem i odlukama, djelovao je kao "klon Nikole Jokića", ali naravno jedno je težnja ka tome da kopirate nečiji stil igre, a sasvim drugo i da "potrajate" u njemu.

Očigledno je tendencija neameričkih košarkaša da se ugledaju na Jokića, kao što smo imali primer i sada sjajnog Šenguna.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:21 Nikola Jokić o ostanku u Denveru Izvor: X/DNVR Nuggets Izvor: X/DNVR Nuggets

