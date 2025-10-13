logo
Pogledajte šta radi Jang Hansen, kao da je neko klonirao Nikolu Jokića (VIDEO)

Pogledajte šta radi Jang Hansen, kao da je neko klonirao Nikolu Jokića (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatno je koliko Jang Hansen podsjeća na Nikolu Jokića, to su sada vidjeli i navijači u NBA.

kineski jokic jang hansen briljira pred sezonu u nba Izvor: Printscreen/X/Ballislife

Nikola Jokić je već godinama unazad najbolji košarkaš na svijetu i nije nikakvo iznenađenje što je promijenio način igre mnogih timova, ali i "natjerao" klince da se ugledaju na njega. Tako je ove godine pažnju na NBA draftu privukao Jang Hansen koga je Portland izabrao kao 16. pika i već tokom predsezone dosta obećava, baš jer liči na Jokića.

Jang Hansen (20) došao je u NBA kao najbolji igrač Kine, gdje je igrać za Ćingdao, a ono što je upadljivo kod njega je što je vrlo vješt za visokog košarkaša (216 cm).

Nije ni čudo što su ga prozvali "kineski Jokić" i vidjeli smo zašto je to tako u predsezonskim utakmicama. Recimo, u meču protiv Sakramenta je briljirao i postigao je 16 poena, a imao je još četiri skoka, tri blokade i jednu asistenciju... Sve to uradio je za samo 17 minuta na parketu, pogledajte:


Pojedinim potezima, prije svega kretanjem i odlukama, djelovao je kao "klon Nikole Jokića", ali naravno jedno je težnja ka tome da kopirate nečiji stil igre, a sasvim drugo i da "potrajate" u njemu.

Očigledno je tendencija neameričkih košarkaša da se ugledaju na Jokića, kao što smo imali primer i sada sjajnog Šenguna.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:21
Nikola Jokić o ostanku u Denveru
Izvor: X/DNVR Nuggets
Izvor: X/DNVR Nuggets

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jokić košarka Jang Hansen

