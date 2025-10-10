Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa poslao novu poruku Nikoli Jokiću.

Izvor: Nebojsa Parausic/Â© MN press, all rights reserved

Prošlosezonski MVP Evrolige i najplaćeniji košarkaš u Evropi Kendrik Nan dao je zanimljiv intervju za grčki "Sport24". Između ostalog upitan je kog igrača bi još volio da vidi u rosteru Panatinaikosa koji i u novoj sezoni važi za jednog od najvećih favorita za osvajanje titule šampiona Starog kontinenta.

Sjajni bek je bez imalo razmišljanja "ispalio" ime trostrukog MVP-ja NBA lige Nikole Jokića, koji je najveća želja vlasnika atinskog velikana Dimitrisa Janakopulosa.

"Nikola Jokić. Znam da je on Janakopulosov ljubimac. Dobar je igrač. On je "petica", ali čini igru lakšom za svakog igrača, jer zna da dodaje, zna da bude opasnost po koš. Možda ne izgleda... zgodno, ali radi posao na terenu", rekao je Kendrik Nan.

Nismo dugo čekali ni na reakciju Janakopulosa koji je ovaj dio intervjua podijelio na društvenim mrežama, i tako poslao jasnu poruku da neće odustati od svog sna, da najboljeg centra planete vidi u svom timu.

Htio da ukrade Valančijunasa Denveru

Vidi opis Dimitris Janakopulos ne odustaje od Nikole Jokića: "Čekamo te u Panatinaikosu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Action Press / Shutterstock Editorial Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Iako je sve bilo skoro gotovo oko transfera Litvanca Jonasa Valančijunsa u Panatinaikos, Denver ga je ubedio da se predomisli i da mu šansu da bude alternativa Nikoli Jokiću.

"Želim da razrešim sve u vezi toga gde ću igrati sledeće sezone, sada kada je Denver doneo odluku da me zadrži. Ideja da igram u Panatinaikos i da budem blizu kuće mi je zvučala veoma uzbudljivo, ali će morati da pričeka. Planiram da u potpunosti ispoštujem moj ugovor sa Denverom i daću sve od sebe da se borim za titulu", rekao je Valančijunas letos.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:21 Nikola Jokić o ostanku u Denveru Izvor: X/DNVR Nuggets Izvor: X/DNVR Nuggets

(MONDO)