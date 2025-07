Janakopulos mački rekao da dolazi Valančijunas: Snimao se kako joj govori detalje dogovora sa centrom Denvera

Dimitris Janakopulos je ovoga puta zaista prevazišao sebe.

Svašta smo vidjeli od Dimitrisa Janakopulosa, ali ovako nešto do sada nismo. Izgleda da je bogati gazda Panatinaikosa potvrdio dolazak Jonasa Valančijunasa u Panatinaikos - dok je pričao sa svojom mačkom.

On je postavio seriju storija na instagramu, a na njima je bio sa mačkom. Rekao joj je u jednom trenutku: "Šta si me pitala? On dolazi! Daj mi šapu - da li si spremna za potpis? Imaš li olovku?"

Valančijunas je već stigao?

Ako je vjerovati grčkim medijima nekada kasno uveče u petak iskusni litvanski centar je stigao u Atinu na ljekarske preglede. Navodno je dogovorio trogodišnji ugovor vrijedan 4.000.000 evra po sezoni sa nekadašnjim šampionom Evrope.

Ostaje da se vidi šta će zbog toga uraditi ekipa Denver Nagetsa. Oni su poslovali sa Sakramentom i poslali Darija Šarića u Kingse kako bi doveli iskusnog 33-godišnjeg centra, ali za sada nije proknjižen zvanično taj transfer i može da se otkaže. Pošto Valančijunas ne planira da nastavi NBA karijeru iako ima važeći ugovor na 10.000.000 dolara, vidjećemo šta će uraditi njegov tim u koji nije još ni stigao.