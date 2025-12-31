logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta se dešava sa Bogdanom Bogdanovićem?

Šta se dešava sa Bogdanom Bogdanovićem?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bogdan Bogdanović zbog povrede u dresu Srbije i dalje osjeća probleme i opet je preskočio meč zbog zadnje lože.

sta se desava s bogdanom bogdanovicem Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović i dalje ima problema zbog povrede koju je doživio na meču protiv Portugala na Eurobasketu. Iako se to dogodilo još prije četiri mjeseca, Bogdanović i dalje osjeća posljedice i nije u stanju da nastupi za L.A. Kliperse, koji su nekoliko puta pokušavali već da ga vrate na teren.

Povreda zadnje lože lijeve noge napravila je veliki problem Bogdanoviću koji je nekoliko puta od tada obnavljao ovu povredu i za sada je odluka u Klipersima da dok ne budu sto odsto sigurni - neće na teren.

Pogledajte

00:19
Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Tako je prethodne noći opet propustio meč, i to protiv svoje omiljene "žrtve" Sakramento Kingsa (131:90). Znamo da je uvijek posebno motivisan protiv nekadašnjeg kluba, koji se nije ponio na lijep način prema njemu, ali ostalo mu je samo da gleda kako njegovi saigrači dolaze do lake pobjede preko Kavaja Lenarda (33) i Hardena (21).

Bogdanović je prethodno u decembru igrao i po dvadesetak minuta za Kliperse, djelovalo je da se postepeno vraća u formu, da bi protiv Portlanda poslije samo 96 sekundi opet sjeo na klupu i rekao da ne može.


Povreda je vrlo ozbiljna i uticala je i na njegovo samopouzdanje, tako da igra najgoru sezonu u karijeri. Trenutno je samo na prosjeku od osam poena, 2,9 skokova i 2,7 asistencija, dok šutira samo 37,6 odsto iz igre. Takođe, bilo je priče i o nesuglasicama sa samim trenerom Tajronom Luom.

NBA rezultati 31. decembar

Memfis - Filadelfija 136:139*
Juta - Boston 119:129
L.A. Lejkers - Detroit 106:128
L.A. Klipers - Sakramento 131:90

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:58
Bogdan Bogdanović dao pehar Nikoli Topiću
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bogdan Bogdanović NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC