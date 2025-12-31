Šta se dešava sa Bogdanom Bogdanovićem?

Bogdan Bogdanović zbog povrede u dresu Srbije i dalje osjeća probleme i opet je preskočio meč zbog zadnje lože.

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović i dalje ima problema zbog povrede koju je doživio na meču protiv Portugala na Eurobasketu. Iako se to dogodilo još prije četiri mjeseca, Bogdanović i dalje osjeća posljedice i nije u stanju da nastupi za L.A. Kliperse, koji su nekoliko puta pokušavali već da ga vrate na teren.

Povreda zadnje lože lijeve noge napravila je veliki problem Bogdanoviću koji je nekoliko puta od tada obnavljao ovu povredu i za sada je odluka u Klipersima da dok ne budu sto odsto sigurni - neće na teren.

Pogledajte 00:19 Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Tako je prethodne noći opet propustio meč, i to protiv svoje omiljene "žrtve" Sakramento Kingsa (131:90). Znamo da je uvijek posebno motivisan protiv nekadašnjeg kluba, koji se nije ponio na lijep način prema njemu, ali ostalo mu je samo da gleda kako njegovi saigrači dolaze do lake pobjede preko Kavaja Lenarda (33) i Hardena (21).

Bogdanović je prethodno u decembru igrao i po dvadesetak minuta za Kliperse, djelovalo je da se postepeno vraća u formu, da bi protiv Portlanda poslije samo 96 sekundi opet sjeo na klupu i rekao da ne može.

Povreda je vrlo ozbiljna i uticala je i na njegovo samopouzdanje, tako da igra najgoru sezonu u karijeri. Trenutno je samo na prosjeku od osam poena, 2,9 skokova i 2,7 asistencija, dok šutira samo 37,6 odsto iz igre. Takođe, bilo je priče i o nesuglasicama sa samim trenerom Tajronom Luom.

