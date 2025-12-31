Jusuf Nurkić igra najbolju košarku u NBA karijeri

Maestralna košarka Jusufa Nurkića u posljednje vrijeme u dresu Jute.

Malo ko je vjerovao u Jusufa Nurkića nakon što je "otjeran" iz Denvera zbog toga što je Nikola Jokić izabran za startnog centra, a čini se da je tek sada u svojim tridesetim došao do najboljih igara. Odlazak u Jutu bio je pun pogodak i ove sezone zaista igra košarku života.

Iako je Juta prethodne noći izgubila od Bostona (129:119), Nurkić je odigrao jednu od svojih najboljih partija u karijeri. Postigao je 29 poena, imao osam skokova i osam asistencija (dakle blizu tripl-dabl učinka), a na sve to imao je tek jedan promašaj iz igre. Šutirao je 8/9 za dva poena, 2/2 za tri, dok je promašio i jedno slobodno bacanje (4/5) za 34 minuta na parketu, tako da je ozbiljno namučio Seltikse.

"Kada se osjećaš željeno i tražiš ovakvu priku, onda dođe do toga da se osjećaš najbolje u posljednjih nekoliko godina. Ali, sve je do te podrške. Ne mogu da opišem koliko je ovo dobra organizacija", istakao je Nurkić poslije meča, kada je svoje ovosezonske prosjeke popravio na 9,3 poena, 9,6 skokova i 4,2 asistencije po meču.

Inače je u njegovoj ekipi opet blistao mladi Kijonte Džordž sa 37 poena, koga je prethodno Nurkić branio od kritičara, dok je Lauri Markanen dodao 22 poena. U oslabljenom Bostonu prednjačili su Vajt sa 27, Braun sa 23 i Simons sa 20 poena.

