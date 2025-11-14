Jusufu Nurkiću "za dlaku" izmakao drugi tripl-dabl u NBA karijeri (VIDEO)

Najboljem bosanskohercegovačkom košarkašu malo nedostajalo za drugi tripl-dabl u karijeri u porazu njegove Jute od Atlante (122:132).

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Centar Jute Jusuf Nurkić bio je na korak od drugog tripl-dabla u NBA karijeri, ali su mu u porazu "džezera"od Atlanta Hoksa (122:132) nedostajale još dvije asistencije.

U 28 minuta provedenih na parketu, Nurkić je zabilježio 10 poena, 10 skokova i osam asistencija, uz pet ukradenih lopti.

Quite the stat line for Nurkić tonight:



10 PTS | 8 REB | 7 AST | 5 STLpic.twitter.com/wffPKM99xc — Eric Spyropoulos (@EricSpyroNBA)November 14, 2025

Iako je Nurkić pružio dobru partiju, nije uspio da ponovi uspjeh iz 16. januara 2019. godine, kada je u dresu Portlanda ubacio 10 poena, i upisao po 10 skokova i asistencija protiv Klivlenda.

Inače, najbolji u ekipi iz Solt Lejk Sitija bio je Finac Lauri Markanen sa 40 koševa, dok je Hokse do trijumfa vodio Džejlen Džonson sa impresivnim tripl-dablom od 31 pogotka, 18 skokova i 14 asistencija.

Juti je ovo bio sedmi poraz u novoj NBA sezoni (4-7), dok je Atlanta na omjeru sedam trijumfa i pet poraza.

