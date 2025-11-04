Jusuf Nurkić sa zvukom sirene srušio Boston Seltiks, zabilježio dabl-dabl učinak (VIDEO)

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić postigao je pobjednički poen protiv Bostona za ekipu Jute Džez (103:105).

Odlična partija Jusufa Nurkića protiv Seltiksa.

Centar "zmajeva" je ostvario dabl-dabl učinak od 11 poena i 11 skokva za 31 minutu koliko je proveo na parketu.

Ipak, ono što je najvažnije, postigao je pobjedničke poene 0.6 sekundi prije kraja.

JUSUF NURKIĆ COMES THROUGH FOR UTAH!



Kejonte Džordž je bio najefikasniji u "džezerima" sa 31 poenom, a veliki doprinos trijumfu u Bostonu dao je i Lauri Markanen sa 20 pogodaka i devet skokova. Kod Seltiksa, prvo ime meča bio je Džejlen Braun sa 36 koševa.

Jusuf Nurkić je poslije meča pohvalio Kejontea Džordža.

"On mi je trenutno omiljeni igrač, bukvalno. Podseća me toliko na Dejma (Demijana Lilarda, prim.aut), na neki način. Samo način na koji radi, način na koji razumije igru i način na koji želi da bude bolji", rekao je Nurkić.

Inače, bh. centar je sa Lilardom igrao zajedno u Portland Trejlblejzersima od 2017. do 2023. godine, a Dejm je trenutno igrač Milvoki Baksa.

