Zajedničko pismo košarkaša BiH: "Dnevnice od 25 KM su uvreda, obećavano nam ptičije mlijeko"

Nakon brojnih prozivki i prepucavanja u javnosti između igrača i čelnika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, najbolji bh. košarkaš Jusuf Nurkić večeras je na društvenim mrežama objavio zajedničko saopštenje potpisano od strane reprezentativaca.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši BiH su poručili da osjećaju potrebu da odgovore na izjave pojedinih članova Upravnog odbora KS BiH, koji su, kako navode, omalovažavali njihov uspjeh i prisvajali zasluge za rezultate ostvarene na terenu.

"Nazivati najveći uspjeh bh. košarke u posljednje 32 godine 'nikakvim uspjehom', a istovremeno prisvajati zasluge za ono urađeno na terenu, smatramo licemjernim i nepoštenim", piše u pismu.

Igrači podsjećaju da su, uprkos svim teškoćama, s ponosom nosili dres reprezentacije BiH, ali i da su uslovi koje im je Savez obezbijedio daleko od onoga što je bilo obećano.

"Obećavano nam je ptičije mlijeko, a javnost treba da zna šta smo u suštini dobili. Dnevnice koje su duplo manje od onih na prethodnom evropskom (25 KM) predstavljaju uvredu i potcjenjivanje inteligencije javnosti, jer se svjesno stvara slika da smo mi razmažene 'zvijezde' koje traže luksuz, iako nam taj novac nikada nije bio motiv".

Dodali su da su se igrači ranije dogovorili da se eventualne premije usmjere u humanitarne svrhe ili za pomoć mlađim selekcijama, te da im je jedina "nagrada" za plasman bila devetosatno čekanje na aerodromu u Varšavi i spavanje na podu.

Posebno su istakli razočaranje činjenicom da "na čelu Saveza sjedi osoba koja je bila spremna ukinuti mlađe selekcije, a odluku je promijenila tek nakon pritiska javnosti".

"Ako je to smjer u kojem ide naša košarka, onda je jasno da ne idemo dobrim putem. Najveći fokus Saveza mora biti na razvoju i podršci mlađim selekcijama, jer oni su budućnost bh. košarke", poručili su bh. reprezentativci.

Na kraju su naglasili da će, bez obzira na sve, i dalje s ponosom igrati za Bosnu i Hercegovinu.

"Dok god nas zdravlje služi, dolazićemo s ponosom i predstavljati svoju domovinu. Ponosno kažemo da je ovo, uprkos svemu, uspjeh", zaključuje se u pismu potpisanom od "zmajeva".

