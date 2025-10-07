Bećiragić pojasnio zašto je podnio ostavku: Zbog zdravstvenih problema donio najtežu odluku

Selektor košarkaške reprezentacije BiH, Adis Bećiragić, podnio je ostavku zbog zdravstvenih razloga. Nakon uspješnog Eurobasketa, odlučio je da se povuče.
Sada već bivši selektor košarkaške reprezentacije BiH Adis Bećiragić danas je podnio ostavku!
Nakon veoma uspješnog nastupa na minulom Eurobasketu, Bećiragić je odlučio da donese jednu od najtežih odluka u karijeri. U pismu upućenom članovima Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH, Bećiragić je naveo:
"Poštovani članovi Upravnog odbora,
Obraćam Vam se nakon što sam donio jednu od najtežih odluka u karijeri. Biću, kao i uvijek, direktan. Podnosim ostavku na mjesto selektora seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Razloga je nekoliko, ali onaj prvenstveni je vezan za ono što nam je svima najvažnije – zdravlje. Tokom protekle tri godine mnogo toga sam prevalio preko vlastitih leđa. I sve sam nekako predeverao zbog ljubavi koju osjećam prema našoj državi i reprezentaciji.
Međutim stres me duboko pogodio tokom priprema i utakmica Eurobasketa. Odrazilo se na cijeli organizam, samo ja znam šta sam prošao, odnosno kakve posljedice i danas trpim. Da ne govorim i da me uskoro očekuje jedna operacija.
U klubu nastavljam raditi jer to je moja egzistencija, ali reprezentacije se moram odreći. Tu sam doživio najveće radosti, ali i najviše patio kada ne ide kako bismo svi željeli.
Zdravlje nam je svima na prvom mjestu. Vjerujem da dalje ne trebam obrazlagati i da me svi dobro razumijete. Stoga se nadam da ćete prihvatiti moju ostavku.
Svim dobronamjernim ljudima u bosanskohercegovačkoj košarci, kao i svom nasljedniku u ulozi selektora, ostajem na raspolaganju po pitanju savjeta ili bilo koje druge pomoći.
Srdačno vas pozdravljam, Adis Bećiragić".
Bećiragić je reprezentaciju preuzeo u ljeto 2022. godine, naslijedivši Vedrana Bosnića, i od tada je vodio nacionalni tim kroz dva izdanja Eurobasketa. Tokom posljednjeg nastupa, BiH je ostvarila istorijski uspjeh — plasman u osminu finala, gdje je poražena od selekcije Poljske.