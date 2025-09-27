Bio heroj na Eurobasketu, sad je u problemu: "Veći Bosanac od svih nas, propao mu transfer zbog BIH"

Džon Roberson sada ima problema da nađe novi klub sa 36 godina zbog povrede na Eurobasketu u dresu Bosne i Hercegovine.

Izvor: Pawel Pietranik / imago sportfotodienst / Profimedia

Džon Roberson je postao heroj u Bosni i Hercegovini nakon svog drugog odigranog Eurobasketa za ovu zemlju, ali to ga je skupo koštalo. Iskusni bek sada zbog povrede koju je zaradio tokom takmičenja nema klub.

Njegov menadžer Almir Smajić je istakao da je 36-godišnji plejmejker imao dvije ponude prije nego što je otišao da u timu Adisa Bećiragića igra na Eurobasketu, a poslije povrede na meču osmine finala sa Poljskom je bez angažmana.

"Tokom Eurobasketa smo na stolu imali dvije ponude. Jednu smo odbili, dok je druga propala nakon što se Džon povrijedio. Istina, ovo jesu minuti i dani koji su najvažniji, ali ne brinemo se s obzirom na kvalitet koji Roberson posjeduje", rekao je Smajić.

Veći je Bosanac i Hercegovac od svih nas

On predstavlja Robersona 17 godina, a u nacionalni tim je Roberson prvobitno ušao nakon saradnje sa prethodnih selektorom Vedranom Bosnićem koji ga je tri godine trenirao u Švedskoj.

"Nikada mu pasoš nije trebao da bi koristio pravo igranja jer je njegova supruga Francuskinja. Moram vam reći da je Džon veći Bosanac i Hercegovac nego 90 posto nas. Kada smo se čuli poslije Poljske, prvo što mi je rekao da jako žali što smo izgubili. Nije uopšte spomenuo povredu, zbog koje mu je propao transfer i egzistencija", rekao je Smajić.

Ko je Džon Roberson?

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Iskusni 36-godišnji bek završio je Teksa Teh, a profi karijeru počeo je u Zlatorogu iz Laškog. Zatim je igrao u nekim nižim profesionalnim američkim ligama, Švajcarskoj, Švedskoj, Mađarskoj, Francuskoj, Rusiji, Australiji, Turskoj, Španiji i prošle godine u Egiptu.

Na ovom Eurobasketu je postao čuven po tome što je "opajdario" loptu u jednom napadu kako mu je rekao selektor Adis Bećiragić. Pogledajte kako je na pitanje našeg reportera iz Rige o tome reagovao Roberson: