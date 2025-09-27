logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bio heroj na Eurobasketu, sad je u problemu: "Veći Bosanac od svih nas, propao mu transfer zbog BIH"

Bio heroj na Eurobasketu, sad je u problemu: "Veći Bosanac od svih nas, propao mu transfer zbog BIH"

0

Džon Roberson sada ima problema da nađe novi klub sa 36 godina zbog povrede na Eurobasketu u dresu Bosne i Hercegovine.

Robersonu propao transfera zbog povrede na Eurobasketu Izvor: Pawel Pietranik / imago sportfotodienst / Profimedia

Džon Roberson je postao heroj u Bosni i Hercegovini nakon svog drugog odigranog Eurobasketa za ovu zemlju, ali to ga je skupo koštalo. Iskusni bek sada zbog povrede koju je zaradio tokom takmičenja nema klub. 

Njegov menadžer Almir Smajić je istakao da je 36-godišnji plejmejker imao dvije ponude prije nego što je otišao da u timu Adisa Bećiragića igra na Eurobasketu, a poslije povrede na meču osmine finala sa Poljskom je bez angažmana.

"Tokom Eurobasketa smo na stolu imali dvije ponude. Jednu smo odbili, dok je druga propala nakon što se Džon povrijedio. Istina, ovo jesu minuti i dani koji su najvažniji, ali ne brinemo se s obzirom na kvalitet koji Roberson posjeduje", rekao je Smajić.

Veći je Bosanac i Hercegovac od svih nas

On predstavlja Robersona 17 godina, a u nacionalni tim je Roberson prvobitno ušao nakon saradnje sa prethodnih selektorom Vedranom Bosnićem koji ga je tri godine trenirao u Švedskoj. 

"Nikada mu pasoš nije trebao da bi koristio pravo igranja jer je njegova supruga Francuskinja. Moram vam reći da je Džon veći Bosanac i Hercegovac nego 90 posto nas. Kada smo se čuli poslije Poljske, prvo što mi je rekao da jako žali što smo izgubili. Nije uopšte spomenuo povredu, zbog koje mu je propao transfer i egzistencija", rekao je Smajić.

Ko je Džon Roberson?

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Iskusni 36-godišnji bek završio je Teksa Teh, a profi karijeru počeo je u Zlatorogu iz Laškog. Zatim je igrao u nekim nižim profesionalnim američkim ligama, Švajcarskoj, Švedskoj, Mađarskoj, Francuskoj, Rusiji, Australiji, Turskoj, Španiji i prošle godine u Egiptu. 

Na ovom Eurobasketu je postao čuven po tome što je "opajdario" loptu u jednom napadu kako mu je rekao selektor Adis Bećiragić. Pogledajte kako je na pitanje našeg reportera iz Rige o tome reagovao Roberson:

Pogledajte

03:02
Džon Roberson izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Pročitajte i ovo:

Tagovi

košarka Džon Roberson zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC