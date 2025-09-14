logo
Ljepotica o kojoj bruji Eurobasket je Srpkinja: Milicu došla zbog dečka koji igra za Bosnu i Hercegovinu

Ljepotica o kojoj bruji Eurobasket je Srpkinja: Milicu došla zbog dečka koji igra za Bosnu i Hercegovinu

Autor Dragan Šutvić
0

Prelijepa Milica Sokolović je zapala za oko navijačima na Eurobasketu, a ona je tu zbog reprezentivca Bosne i Hercegovine Amara Alibegovića.

Milica Sokolović djevojka Amara Alibegovića Izvor: Instagram/mickonjaaa/ Facebook/BIH reprezentacija

Jedna lepotica zasenila je čak i Albanku Marigonu na Eurobasketu, a do sada javnost nije znala da je u pitanju Srpkinja. U pitanju je Milica Sokolović, koja je upala u kadar TV kamera i njena slika je obišla region.

Sada se ispostavilo da je ova Srpkinja na Eurobasket došla zbog svog dečka, a u pitanju je reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Alibegović. Pogledajte kako ona izgleda:

Krilni košarkaš Bodruma je bio sjajan na Eurobasketu pošto je bio starter za tim Adisa Bećiragića. Igrao je u prosjeku čak 26,5 minuta i uz 11,5 poena imao 3 skoka i 1,5 asistencija. 

Ovaj par je aktivan na društvenim mrežama, a očigledno su već duže vreme u vezi. Redovno se Milica slika u Amarovim dresovima, a kamera na Eurobasketu je uhvatila u dresu reprezentacije BIH. 

Amar Alibegović je krilni košarkaš rođen u Korvalisu u Oregonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon koledža Sent Džon nije draftovan, pa je nastupao prvo u Italiji za Virtus iz Rome i Virtus iz Bolonje, pa za Cedevita Olimpiju, pre jedne sezone u Bodrumu. Sada je član Trapanija. Najveće uspjehe u karijeri ostvarivao je sa Aleksandrom Đorđevićem u Virtusu gdje je osvojio italijansko prvenstvo i Eurokup.

Dolazi iz košarkaške porodice pošto je njegov otac Teoman Alibegović dio najpoznatije omladinske generacije jugoslovenske košarke i rekorder reprezentacije Slovenije, a u rodbinskim odnosima je sa novim centrom Bostona Lukom Garzom.

Tagovi

Milica Sokolović Amar Alibegović košarka zmajevi

