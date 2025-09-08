Kapiten BIH nije odigrao ni sekund, a kažu da je heroj Eurobasketa: "On je lider, najbitniji kad je teško"

Reprezentacija Bosne i Hercegovine je među 12 pozvanih imala i čovjeka za kog je znala da ne može da igra, a sada je jasno i zašto. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia

Stigla je Bosna i Hercegovina do osmine finala Eurobasketa i tu je zaustavljena. Vodila je protiv Poljske, bila blizu pobjede, ali je na kraju izgubila. Bez povrijeđenog Džanana Muse i sa mnogo zdravstvenih problema uspjela je da dođe do nokaut faze takmičenja.

Ono što je zanimljivo jeste da je u timu bio Miralem Halilović (34). On je kapiten tima, tako da sa te strane to nije toliko iznenađujuće, ali sa jedne druge jeste. Još prije početka turnira znalo se da je povrijeđen i da su veoma male šanse da će moći da se oporavi i da zaigra. Uprkos svemu tome selektor Adis Bećiragić uvrstio ga je među 12. To je vjerovatno najbolji pokazatelj koliki značaj on ima za tim.

"Ne znam puno detalja o povredi, nije izgledalo da će biti ozbiljna. Poslije analiza je ustanovljeno da je istegnuće prvog nivoa, jer postoje tri. Te povrede su kraće uglavnom. Kao kapiten i neko ko je bitan, nadali smo se da će da uspije da se oporavi do Grčke ili Gruzije, ne znam šta je bio cilj tačno. Ne možeš da otpišeš igrača zato što možda nije spreman. Mi smo srećni što je bio sa nama i što je bio dio ove priče kao ekipa i što je doprinio svojim vrijednostima", rekao je Jusuf Nurkić poslije poraza od Poljske.

Šta je to Halilović radio za tim?

Selektori su se tokom Eurobasketa žalili da je 12 igrača malo i to sa pravom. Vidjeli smo povrede Bogdana Bogdanovića, Rokasa Jokubaitisa, pa se u duelu sa Poljskom povrijedio Džon Roberson. Upravo smo njega poslije meča pitali i kakav je značaj Halilovića za tim i koliko je bilo bitno što je bio tu, iako nije proveo ni sekund na parketu.

"Čovječe, on je lider ovog tima, drži nas sve zajedno, posebno u teškim momentima. To što je ovdje mnogo nam znači i kada ne igra. Lider je, radi svoj posao dobro. On je naš kapiten i lider i znači što je tu, svi ga slušaju i poštuju", poručio je Džon.

Ko je Miralem Halilović?

Izvor: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia

Miralem Halilović rođen je 22. jula 1991. godine u Tuzli, igra na poziciji centra i visok je 208 centimetara. Karijeru je počeo upravo u rodnom gradu gde je igrao za tamošnju Slobodu. Poslije toga igrao je za Zagreb, Džuklju, Krku, Šibenik, Orlean, Metropolitan, Nanter, Galatasaraj, Dinamo Sasari i sada nosi dres Bosne. Sa njima će se takmičiti u ABA ligi naredne sezone.

"Pokušao sam pomoći momcima na sve načine, kako taktički, tako i mirnom glavom u svlačionici, ali je bilo teško što ne igram. No, ne bih se ja vraćao na ovu utakmicu protiv Poljske. Ovo je fantastičan uspjeh za sve momke i cijelu državu. Hvala svima na podršci, kao i navijačima koji su nas pratili na Kipru i ovdje u Rigi.

Ova ekipa je daleko od maksimuma. Većina momaka je u najboljim godinama, pa mislim da je ovo tek početak. Ovo je korak ka jednom još većem cilju. Ja verujem u plasman na Svjetsko prvenstvo, pa onda da postanemo respektabilna nacija u košarci, koja će se pojavljivati na velikim takmičenjima. Ponosan sam i sretan što sam dio ove priče. Hvala momcima i medicinskom medicinskom osoblju koji su sve učinili da se vratim. Ipak, povreda je bila teže prirode i nisam uspio da se vratim. Dao sam sve od sebe da pomognem momcima na drugi način. Deset puta je teže gledati nego igrati, ali se nadam da je ovo tek početak dobrih stvari", rekao je poslije takmičenja u Rigi Halilović.