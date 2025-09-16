logo
"Zakopao sam majku i otišao sa krivicom": Adis Bećiragić nikad sebi nije oprostio odlazak na Eurobasket

"Zakopao sam majku i otišao sa krivicom": Adis Bećiragić nikad sebi nije oprostio odlazak na Eurobasket

Autor Dragan Šutvić
0

Adis Bećiragić je pustio suzu kada je pomenuo majku i njenu tragičnu smrt tokom Eurobasketa.

Adis Bećiragić o majci Izvor: Instagram/printscreen/hayatmediabih

Adis Bećiragić je preuzeo selekciju BIH pred sam početak Eurobasketa 2022. godine iako mu je majka bila bolesna, a tokom tog takmičenja ona je preminula. Nikada to sebi sada već iskusni stručnjak nije oprostio.

On je znao da mu je majka bolesna kada je krenuo na prethodni Eurobasket, ali nakon iznenadnog razlaza sa Vedranom Bosnićem on je u nedostatku alternativa prihvatio poziv. Sada je gostujući na televiziji "Hajat" zaplakao kada se sjetio majke.

"Čitav život sam nosio u sebi krivnju što nisam bio dobar sin. Razumijete? Mi muškarci ne znamo da pokažemo emocije. Ni prema kome, pa ni prema roditeljima. Ali samo mi znamo šta nosimo u svojim srcima. Ja sam je zakopao sa krivnjom što nikada nisam bio sa njim i sa roditeljima. Sa ocem je bilo nekako lakše, muškarac sa muškarcem, nego sa majkom. Uvijek je bilo... Nije nikad niko bio preči nego se to dešava kad si mlad pa sve furaš negdje, nikad stići, a ni na šta ne stigneš", rekao je Adis Bećiragić. 

Odmah održao predavanje igračima

"Roditelji su kada ostariš najvažnije osobe. Ja sam to na prvom sastanku rekao. Imate sad pare, djevojke vas jure, imate sve, ali nemojte da zaboravljate roditelje", rekao je Adis Bećiragić. 

Pominjao je i ranije majku selektor i istakao je da zbog toga što je uradio 2022. godine niko ne može da mu prigovori i da sumnja u njegov patriotizam. 

"Kad zakopaš svoju majku koja ti je najvažnija osoba na svijetu i za 20 sati izađeš na teren na Evropskom prvenstvu i ne pokažeš nimalo težine koju nosiš u svom srcu, nego vodiš svoju reprezentaciju.Zato svi ovi klošari, papci, bijednici, primitivci, koji nikad nisu bili ni dva posto u poziciji u kojoj sam ja, mogao bih im reći da sam pravo rahat", zaključio je Adis Bećiragić.

Na nedavno završenom Eurobasketu Bosna i Hercegovina je startovala pobjedom nad Kiprom, zatim su poraženi od Španije i Italije, a onda su savladali Grčku i Gruziju i obezbedili prolazak dalje. Na kraju su ispali od Poljske u osmini finala.

