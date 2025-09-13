logo
Heroji Eurobasketa zajedno na Kosovu: Adis Bećiragić otišao u Trepču i poveo pleja sa sobom

Autor Dragan Šutvić
0

Selektor Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić poveo je sa sobom u Trepču svog plejmejkera Adnana Arslanagića.

Adnan Arslanagić u Trepči Izvor: EPA/Zbigniew Meissner/Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon sjajnih nastupa na Eurobasketu morali su reprezentativci i stručni štab Bosne i Hercegovine da se vrate u klubove, a selektor Adis Bećiragić poveo je sa sobom u Trepču plejmejkera Bosne i Hercegovine Adnana Arslanagića.

Odavno radi na Kosovu trener koga FIBA zbog turskog pasoša koji ima potpisuje Aziz Bekir, a prije Trepče vodio je ekipu Peći. Sada je direktni sa Eurobasketa doveo pojačanje.

Odjeknula je ova vijest na Kosovu, pa će tako igrač koji je upisao tri nastupa na prvenstvu Evrope zaigrati u jednoj od najlošijih liga Starog kontinenta.

Arslanagić je na ovogodišnjem Eurobasketu bio jedan od najnižih igrača sa 182 centimetra. Zapravo su od njega niži sa 180 cm bili samo njegov kolega iz tima Džon Robersom i dva Belgijanca Emanuel Lamomt i Nils van der Ejnde.

Profesionalnu karijeru je počeo u dresu Bosne, poslije čega je dvije godine igrao za Kakanj. Nastupao je nakon toga za Škrljevo i Šibenku u Hrvatskoj, pa je u BIH igrao za Slaviju prije odlaska u redove Ilirije u Ljubljani. Tamo je ostao dvije godine, pa je prešao u Orlovik. 

Trepča je aktuelni šampion lige tzv. "Kosova" i prošle godine su igrali FIBA Evropski kup gdje su izgubili sve utakmice. Osim domaćih igrača tu je nekoliko Amerikanaca, kao i Finac marokanskog porijekla Mustafa Amzil. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

košarka zmajevi Adis Bećiragić Adnan Arslanagić

Komentari 0

