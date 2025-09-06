logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Selektor "zmajeva" pred osminu finala Eurobasketa: Samo da ne izgorimo u prevelikoj želji

Selektor "zmajeva" pred osminu finala Eurobasketa: Samo da ne izgorimo u prevelikoj želji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, Adis Bećiragić, uoči meča osmine finala Eurobasketa protiv Poljske, upozorio je na važnost psihologije i koncentracije.

Adis Bećiragić pred meč BiH Poljska na Eurobasketu Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije plasmana u nokaut fazu na Eurobasketu, selektor "zmajeva" Adis Bećiragić je izrazio nadu da njegov tim "ne izgori u prevelikoj želji".

"Mislim da smo jako željni i izgledamo svježe, ali u ovakvim utakmicama presudna je psiha. Sve počinje i završava u glavi. Vjerujem da imamo želju, ali ključ je da je pravilno kanališemo i ne dopustimo da epizodni entuzijazam ugasi našu energiju", rekao je Bećiragić, a prenio "N1".

Dodao je da Poljska, sa iskusnim sastavom koji je izborio drugo mjesto grupe D i s dodatkom američkog igrača, čini ozbiljan izazov - ali da i Bosna i Hercegovina svakim danom igra sve bolje.

"Biće važan duel živaca. Iz tog razloga, poručujem: 'Ljudi su takvi - danas lete visoko, već sutra ih pokopaju šest metara ispod zemlje'. To je pitanje znanja o životu i sportu. Mi koji to razumijemo, znamo šta hoćemo, oni drugi idu površno, vođeni emocijama".
Na kraju, poručio je da je njegov tim spreman za Poljsku.

"Spremni smo, koncentrisani i željni pobjede. Protivnik je iskusna, uigrana ekipa s puno taktičkih varijanti - moramo sve iznijeti momački. Biće teško, ali to je naš cilj", podvukao je selektor BiH.

Meč se igra u nedjelju u Rigi s početkom u 11 časova.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi Eurobasket 2025 košarka Adis Bećiragić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC