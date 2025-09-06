Selektor "zmajeva" pred osminu finala Eurobasketa: Samo da ne izgorimo u prevelikoj želji

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, Adis Bećiragić, uoči meča osmine finala Eurobasketa protiv Poljske, upozorio je na važnost psihologije i koncentracije.

Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije plasmana u nokaut fazu na Eurobasketu, selektor "zmajeva" Adis Bećiragić je izrazio nadu da njegov tim "ne izgori u prevelikoj želji".

"Mislim da smo jako željni i izgledamo svježe, ali u ovakvim utakmicama presudna je psiha. Sve počinje i završava u glavi. Vjerujem da imamo želju, ali ključ je da je pravilno kanališemo i ne dopustimo da epizodni entuzijazam ugasi našu energiju", rekao je Bećiragić, a prenio "N1".

Dodao je da Poljska, sa iskusnim sastavom koji je izborio drugo mjesto grupe D i s dodatkom američkog igrača, čini ozbiljan izazov - ali da i Bosna i Hercegovina svakim danom igra sve bolje.

"Biće važan duel živaca. Iz tog razloga, poručujem: 'Ljudi su takvi - danas lete visoko, već sutra ih pokopaju šest metara ispod zemlje'. To je pitanje znanja o životu i sportu. Mi koji to razumijemo, znamo šta hoćemo, oni drugi idu površno, vođeni emocijama".

Na kraju, poručio je da je njegov tim spreman za Poljsku.

"Spremni smo, koncentrisani i željni pobjede. Protivnik je iskusna, uigrana ekipa s puno taktičkih varijanti - moramo sve iznijeti momački. Biće teško, ali to je naš cilj", podvukao je selektor BiH.

Meč se igra u nedjelju u Rigi s početkom u 11 časova.

(MONDO)